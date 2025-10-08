ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Gajkesari Rajyog 2025 : ધનતેરસ પહેલા બનશે ગજકેસરી રાજયોગ...આ રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા !

Gajkesari Rajyog 2025 : ધનતેરસ પહેલા બની રહેલો ગજકેસરી રાજયોગ ઘણી રાશિઓના ભાગ્યને બદલી નાખશે. આ રાજયોગ ઘણી રાશિઓ માટે સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિની નવી તકો લાવશે. આ લેખમાં જાણીશું કે, કઈ રાશિના લોકોને તેનાથી સૌથી વધુ ફાયદો થશે.

Gajkesari Rajyog 2025 : આ વર્ષે ધનતેરસ 18 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. પંચાંગ મુજબ, આ વર્ષે ધનતેરસ પહેલા ગજકેસરી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. હકીકતમાં, 12 ઓક્ટોબરે ગુરુ અને ચંદ્રની મિથુન રાશિમાં યુતિ થશે, જેનાથી ગજકેસરી યોગ બનશે. આ યોગ જીવનના કોઈપણ ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા લાવે છે. 

કન્યા રાશિ

આ યોગથી કન્યા રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા સન્માન મળવાની શક્યતા છે. તેમને કોઈ વરિષ્ઠ વ્યક્તિ તરફથી સહયોગ મળશે. પરિવારમાં કોઈ શુભ ઘટના બની શકે છે. માનસિક શાંતિ જળવાઈ રહેશે અને સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે.

વૃષભ રાશિ

ગજકેસરી યોગ વૃષભ રાશિ માટે સૌભાગ્ય લાવી રહ્યો છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે પૂર્ણ થશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને સન્માનની શક્યતાઓ છે. નોકરી બદલવા માંગતા લોકો માટે આ યોગ્ય સમય છે. નાણાકીય સુખાકારી મજબૂત થશે અને પરિવારમાં ખુશીઓ વધશે.

મિથુન રાશિ

આ યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે આર્થિક રીતે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. આ સમય વેપારીઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. પરિવારમાં સંવાદિતા જળવાઈ રહેશે અને પ્રેમ જીવન પણ મધુર બનશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

