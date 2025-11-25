ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

12 વર્ષ બાદ બનશે ગજકેસરી રાજયોગ, આ રાશિઓનું બદલાશે ભાગ્ય, અચાનક થશે નાણાકીય લાભ

Gajkesari Rajyog : વૈદિક પંચાંગ અનુસાર, ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિને કારણે ગજકેસરી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે 3 રાશિના લોકો માટે સારા દિવસોની શરૂઆત થઈ શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે. 

Updated:Nov 25, 2025, 03:50 PM IST

Gajkesari Rajyog : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, 2026ની શરૂઆતમાં અનેક શુભ રાજયોગોની રચના થશે. ગજકેસરી રાજયોગ જાન્યુઆરીમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. આ રાજયોગ કર્ક રાશિમાં ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી બનશે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને નવી નોકરી અને નાણાકીય લાભ મળવાની શક્યતા છે. 

તુલા રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગ તમારા માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીમાં કારકિર્દી અને વ્યવસાયના ભાવમાં બનશે. તેથી આ સમય દરમિયાન બેરોજગાર લોકોને નવી નોકરીની તકો મળી શકે છે. આવક પણ વધશે. જોખમી સાહસોમાં રસ વધશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અને ઉન્નતિ મળી શકે છે. 

મિથુન રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રચાશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારી વાતચીત કુશળતામાં સુધારો થશે. જો તમારા કાર્યમાં માર્કેટિંગ, મીડિયા, બેંકિંગ અથવા શેરબજારનો સમાવેશ થાય છે, તો તમને સારો નફો જોવા મળી શકે છે. તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.

કર્ક રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગની રચના કર્ક રાશિના જાતકો માટે સારા સમયની શરૂઆત કરી શકે છે. આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીના લગ્ન ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને માન અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. વધુમાં તમારી શાણપણ અને સમજ તમને યોગ્ય સમયે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા સક્ષમ બનાવશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

