ડિસેમ્બરમાં બનશે ગજકેસરી રાજયોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ
Gajkesari Rajyog 2025 : ગજકેસરી રાજયોગને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૌથી શુભ અને શક્તિશાળી યોગોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે ગુરુ અને ચંદ્ર એક જ રાશિમાં યુતિમાં હોય છે. ત્યારે આ રાજયોગ બનવાથી કઈ રાશિના જાતકોને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Gajkesari Rajyog 2025 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગજકેસરી રાજયોગ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે ગુરુ અને ચંદ્ર એક જ રાશિમાં યુતિ કરે છે. આ ખાસ યોગ 8 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં બનશે, કારણ કે ગુરુ તેની ઉચ્ચ રાશિ, કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર પણ એજ દિવસે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. ગજકેસરી યોગ આ ત્રણ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.
તુલા રાશિ
આ રાજયોગ તુલા રાશિના દસમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે કારકિર્દી અને પ્રતિષ્ઠા સાથે સંબંધિત છે. આ યોગ કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ, પ્રમોશન, સત્તામાં વધારો અને વ્યવસાય વિસ્તરણની તકો લાવી શકે છે. તમને તમારા પિતા અથવા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. જે તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં મજબૂતી અને પ્રગતિનો સમય છે.
મિથુન રાશિ
ગજકેસરી રાજયોગ મિથુન રાશિના બીજા ભાવમાં બનશે, જે સંપત્તિ અને પરિવારનો મુખ્ય ભાવ છે. આ યોગના પ્રભાવથી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે, જૂના નાણાકીય અવરોધો દૂર થઈ શકે છે અને બચતમાં વધારો થઈ શકે છે. કૌટુંબિક વાતાવરણ સકારાત્મક રહેશે. આ નાણાકીય સ્થિરતા અને સન્માનમાં વધારો થવાનો સમય છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ અગિયારમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે લાભ અને ઇચ્છાઓની પરિપૂર્ણતાનું ઘર છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મોટા નાણાકીય લાભ, અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સમાં ગતિ અને પ્રભાવશાળી લોકો સાથે જોડાણ થવાની સંભાવના છે. તમારી ઘણી અધૂરી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારા કારકિર્દી અથવા વ્યવસાયમાં આવકમાં વધારો થવાની તકો મળશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos