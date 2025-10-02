ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ધનતેરસ પહેલા બનશે પાવરફુલ ગજકેસરી રાજયોગ...આ રાશિઓના શરૂ થશે 'અચ્છે દિન', અચાનક થશે ધનલાભ

Gajkesari Rajyoga : વૈદિક પંચાંગ અનુસાર, ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિને કારણે ગજકેસરી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે 3 રાશિના લોકો માટે સારા દિવસોની શરૂઆત થઈ શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Updated:Oct 02, 2025, 05:42 PM IST

Gajkesari Rajyoga : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, આ વર્ષે ધનતેરસનો તહેવાર 18 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. આ પહેલા ગજકેસરી રાજયોગ બનવાનો છે. આ રાજયોગ ચંદ્ર અને ગુરુના સંયોગથી રચાશે. 12 ઓક્ટોબરે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં ગુરુ પહેલાથી જ છે. ગજકેસરી રાજયોગની રચના કેટલીક રાશિઓ માટે સારા દિવસોની શરૂઆત કરી શકે છે. આ રાશિઓને અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.

કન્યા રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગ કન્યા રાશિના લોકો માટે કારકિર્દી અને વ્યવસાયિક સંભાવનાઓ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિના કર્મ ભાવમાં રચાશે. તેથી તમને તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સારી સફળતા મળી શકે છે. એટલું જ નહીં, તમે નવું વાહન, ઘર અથવા અન્ય વસ્તુઓ ખરીદવાનું પણ વિચારી શકો છો. બેરોજગાર વ્યક્તિઓને નોકરી મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને સારા ઓર્ડર મળી શકે છે, જેનાથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગ મિથુન રાશિ માટે સારા દિવસો લાવી શકે છે. આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીના લગ્ન ભાવમાં રચાશે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારા વ્યક્તિત્વમાં પણ સુધારો થશે. પરિણીત લોકો સુખી લગ્ન જીવનનો અનુભવ કરશે. અપરિણીત લોકોને લગ્ન પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. જો તમે ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો તમને સફળતા મળશે. 

વૃષભ રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગ વૃષભ રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીના બીજા ભાવમાં બનશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને અચાનક અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. જો તમારું કામ માર્કેટિંગ, મીડિયા, બેંકિંગ અથવા શેરબજાર સાથે સંબંધિત છે, તો તમને સારો નફો જોવા મળી શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા લોકોને પણ નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

