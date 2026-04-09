Akshaya Tritiya 2026: અક્ષય તૃતીયા પર બનશે ગજકેસરી રાજયોગ, આ રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Akshaya Tritiya 2026: આ વર્ષે 19 એપ્રિલના રોજ અક્ષય તૃતીયા ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે ગજકેસરી યોગ બની રહ્યો છે, જેને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગના પ્રભાવથી ઘણી રાશિઓને કરિયર, ધન અને જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
ગજકેસરી રાજયોગ 2026
વર્ષ 2026માં અક્ષય તૃતીયાનો પવિત્ર તહેવાર 19 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવશે. હિન્દુ ધર્મમાં આ દિવસને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે એવી માન્યતા છે કે આ દિવસે કરવામાં આવેલું કોઈપણ શુભ કાર્ય, દાન કે ખરીદી ક્યારેય નિષ્ફળ જતી નથી અને તેનું ફળ હંમેશા વધતું રહે છે. તેથી આ દિવસે સોનું-ચાંદી ખરીદવું, નવી શરૂઆત કરવી અને પૂજા-પાઠનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. આ વખતે અક્ષય તૃતીયા ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવી રહી છે. કારણ કે, આ દિવસે ચંદ્ર અને ગુરુની સ્થિતિથી ગજકેસરી યોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષ અનુસાર, આ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, જેનાથી ધન, પ્રગતિ અને ખુશીઓમાં વધારો થવાના સંકેત મળી રહ્યા છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ખૂબ જ સારો રહી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તકો મળશે અને નવી નોકરીના પણ સંકેત છે. તમારી મહેનતનું સારું પરિણામ મળશે. સિનિયર્સ પણ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બની શકે છે. અટકેલા રૂપિયા પણ પરત મળી શકે છે. જે જાતકો વિદેશમાં કામ કરવાનું સપનું જોઈ રહ્યા છે, તેમની ઈચ્છા પૂરી થવાના યોગ બની રહ્યા છે. બિઝનેસ કરનારાઓને નવા ક્લાયન્ટ મળી શકે છે. પરિવારનો સહયોગ મળશે અને આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. સાથે જ સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે અક્ષય તૃતીયા શુભ સંકેત લઈને આવી શકે છે. ધનલાભના સારા યોગ બની રહ્યા છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં ફાયદો થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. નોકરીયાત જાતકોને પણ પ્રગતિની તકો મળશે. ઘર કે મિલકત ખરીદવાની યોજના બની શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરવાની તક મળશે. વૈવાહિક જીવનમાં મધુરતા વધશે અને સંબંધો મજબૂત થશે. એકંદરે આ સમય તમારા માટે ઘણી રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે, ખાસ કરીને વેપાર કરનારાઓ માટે. કમાણીના નવા માર્ગો ખુલી શકે છે અને જૂના રોકાણથી સારો લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળી શકે છે, જેનાથી કરિયરમાં ગ્રોથ થશે. વિદેશ યાત્રા અથવા વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામમાં સફળતા મળી શકે છે. નવો બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે અને કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. સામાજિક માન-સન્માનમાં પણ વધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos