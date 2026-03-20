26 માર્ચે બનશે ગજકેસરી રાજયોગ, આ 3 રાશિઓનું ચમકી જશે ભાગ્ય !
Gajkesari Rajyog : 26 માર્ચ, 2026ના રોજ, ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ રાજયોગ બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ આ સમય 3 રાશિ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
Gajkesari Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, જ્યારે દેવગુરુ ગુરુ અને ચંદ્ર વચ્ચે ખાસ જોડાણ થાય છે ત્યારે ગજકેસરી રાજયોગ રચાય છે. તે ખૂબ જ શક્તિશાળી અને શુભ યોગ માનવામાં આવે છે, જે માન, સફળતા અને નાણાકીય પ્રગતિ લાવે છે. પંચાંગ અનુસાર, ગુરુ અને ચંદ્રના જોડાણને કારણે 26 માર્ચે ગજકેસરી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે.
ગુરુ પહેલાથી જ મિથુન રાશિમાં છે, અને ચંદ્ર પણ 26 માર્ચે તે જ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ યોગ બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ આ સમય મિથુન, સિંહ અને કન્યા રાશિ માટે ખાસ અનુકૂળ રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન, મન ખુશ રહી શકે છે, અને કેટલાકને વાહન અથવા મોંઘી વસ્તુ ખરીદવાની તક પણ મળી શકે છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે ગુરુ મધ્ય ઘરમાં હોય છે, એટલે કે ચંદ્રના પ્રથમ, ચોથા, સાતમા અથવા દસમા ઘરમાં હોય છે ત્યારે ગજકેસરી રાજયોગ રચાય છે. ક્યારેક, આ યોગ ત્યારે પણ બને છે જ્યારે ગુરુ અને ચંદ્ર એક જ રાશિમાં સ્થિત હોય છે. આ યોગનું નામ પણ તેના અર્થ સાથે સંબંધિત છે. 'ગજ', જેનો અર્થ હાથી થાય છે, તેને સમૃદ્ધિ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, જ્યારે 'કેસરી', જેનો અર્થ સિંહ થાય છે, તે શક્તિ અને નેતૃત્વનું પ્રતીક છે. તેથી, આ યોગ જ્ઞાન, આદર અને સફળતા પ્રદાન કરતો માનવામાં આવે છે.
સિંહ રાશિ: આ યોગ સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ સકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે. તમારી ગોચર કુંડળીના 11મા ભાવમાં બનેલો આ રાજયોગ આવક અને નફા માટે નવા માર્ગો ખોલી શકે છે. કાર્યસ્થળમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. સરકારી અથવા વહીવટી કાર્યમાં સફળતા પણ મળવાની શક્યતા છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે, અને અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા હોઈ શકે છે. જોકે, રોકાણ કરતી વખતે સાવચેતી રાખવી વધુ સારું રહેશે.
મિથુન રાશિ: આ રાજયોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ યોગ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે કારકિર્દી અને નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો સૂચવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, અને અગાઉના રોકાણોમાંથી નફો પણ થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે અને પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. નવી ભાગીદારી અથવા કરારો ઉદ્યોગપતિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. સામાજિક સન્માન વધારવા અને પ્રભાવશાળી લોકો સાથે જોડાવાની તકો ઊભી થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકો માટે, આ રાજયોગ તેમના કારકિર્દી માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ યોગ તમારી ગોચર કુંડળીના દસમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે નોકરી અને વ્યવસાય સાથે સંબંધિત છે. આ સમય દરમિયાન, લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારા કાર્યમાં નવી શક્યતાઓ ઉભરી શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો તમને તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારોની અપેક્ષા રાખી શકે છે, જ્યારે વ્યવસાયમાં પણ પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાના સંકેતો છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
