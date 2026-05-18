Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુરુ-ચંદ્રએ બનાવ્યો ગજકેસરી યોગ... આજથી આ 3 રાશિઓને મોજે મોજ, અચાનક થશે નાણાકીય લાભ !

ગુરુ-ચંદ્રએ બનાવ્યો ગજકેસરી યોગ... આજથી આ 3 રાશિઓને મોજે મોજ, અચાનક થશે નાણાકીય લાભ !

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 18, 2026, 05:40 PM IST|Updated: May 18, 2026, 05:40 PM IST

Gajkesari Yog 2026 : હાલમાં અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે અને આ દરમિયાન ચંદ્ર અને ગુરુની મિથુન રાશિમાં યુતિને કારણે ગજકેસરી યોગ બન્યો છે. અધિક માસ દરમિયાન બનેલો આ ગજકેસરી યોગ અત્યંત દુર્લભ માનવામાં આવે છે. આ શુભ સંયોગ ત્રણ ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.

1/5

Gajkesari Yog 2026 : આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે. દિવ્ય ગુરુ આ રાશિમાં પહેલાથી જ બિરાજમાન છે. પરિણામે ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી ગજકેસરી યોગ બન્યો છે. અધિક માસ દરમિયાન બનેલો આ ગજકેસરી યોગ અત્યંત દુર્લભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીઓના મતે આ 3 રાશિના જાતકોને આ શુભ સંયોગનો સૌથી વધુ લાભ મળવાની શક્યતા છે. 

2/5

ગુરુ અને ચંદ્ર તમારા લાભ ગૃહમાં શુભ સ્થાન ધરાવે છે, તે અનુકૂળ પરિણામો આપવા માટે તૈયાર છે. હાલમાં અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓના સંકેતો છે. નાણાકીય લાભની તકો વધશે અને જે લોકો લાંબા સમયથી પ્રમોશનની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમને આખરે રાહત મળી શકે છે. કામ અથવા વ્યાવસાયિક હેતુઓ માટે કરવામાં આવેલી યાત્રાઓ નફાકારક સાબિત થવાની સંભાવના છે. 

3/5

ગજકેસરી યોગનો પ્રભાવ તમારી રાશિ પર સૌથી વધુ પડતો જોવા મળે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિમાં જ રચાયો છે. તેના પ્રભાવ હેઠળ તમારા જીવનમાં ઘણા સકારાત્મક ફેરફારો આવવાના સંકેતો છે. તમને કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ માટે નવી તકો મળી શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે તેઓને તેમની ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. ભૂતકાળની તુલનામાં તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. અગાઉ કરેલા રોકાણોથી વળતર મળવાના સંકેતો છે. 

4/5

ગજકેસરી યોગ તમારા સુખ-સુવિધાઓ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. આ ગ્રહોનું સંયોજન તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં બની રહ્યું છે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે ઓછી થઈ શકે છે અને અગાઉ અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા લોકોને નવી તકો મળી શકે છે. કેટલાક વ્યક્તિઓના વ્યાવસાયિક દરજ્જા અને જવાબદારીઓમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. 

5/5

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

Tags:
Gajkesari Yog 2026
Guru Chandrama Yuti
Rashifal
Gajkesari yog horoscope

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલાનું મોત, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા થયા

ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલાનું મોત, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા થયા

elephant attack viral video23 min ago
2

સોશિયલ મીડિયા પર થયેલો પ્રેમ યુવતીને ભારે પડ્યો! નેપાળથી અ'વાદ આવ્યા બાદ કર્યો આપઘાત

Ahmedabad News40 min ago
3

ઉનાળામાં ખાંડવાળું દહીં ગટ હેલ્થ માટે સૌથી બેસ્ટ, જાણો ગળ્યું દહીં ખાવાના ફાયદા વિશે

curd40 min ago
4

વૈભવ સૂર્યવંશીની ખુલી પોલ, 15 વર્ષના ખેલાડી પર મોહમ્મદ કૈફનો આરોપ કેટલો સાચો? જાણો

Mohammad Kaif1 hr ago
5

લૂના કારણે સ્કિન પર દેખાતી ડલનેસ દુર કરો, હળદરમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડો

Summer1 hr ago