નવરાત્રીના પહેલા દિવસે બનશે ગજકેસરી યોગ, તુલા સહિત આ 5 રાશિઓને થશે અચાનક ધનલાભ
Gajkesari Yog : 22 સપ્ટેમ્બર સોમવાર છે. આ દિવસે ચંદ્ર દિવસ અને રાત કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર ગુરુથી ચોથા ભાવમાં હશે, જ્યારે ગુરુ ચંદ્રથી દસમા ભાવમાં હશે. તેથી ચંદ્ર અને ગુરુ એકબીજાથી મધ્ય ભાવમાં હશે અને ગજકેસરી યોગ બનાવશે. તો ઉત્તરાફાલ્ગુન અને હસ્ત નક્ષત્રના સંયોગમાં શુક્લ યોગ અને સર્વાર્થ સિદ્ધિનો સંયોજન થશે. તેથી કર્ક અને તુલા સહિત 5 રાશિના લોકો ખૂબ ભાગ્યશાળી રહેશે.
Gajkesari Yog : 22 સપ્ટેમ્બરથી નવરાત્રિ શરૂ થઈ રહી છે. આ દિવસના દેવી શૈલપુત્રી હશે, જ્યારે દેવતા ભગવાન શિવ હશે. ચંદ્ર દિવસ અને રાત કન્યા રાશિમાંથી ગોચર કરશે. ચંદ્ર, બુધ અને સૂર્ય યુતિમાં રહેશે, જેનાથી ત્રિગ્રહ યોગ બનશે. ગુરુ અને ચંદ્ર એક કેન્દ્રિય સ્થિતિમાં રહેશે, જે ગજકેસરી યોગ બનાવશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
નાણાકીય બાબતોમાં વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આવતીકાલ શુભ અને ફાયદાકારક રહેશે. તમને નફાકારક વ્યવસાયિક સોદો મળવાની શક્યતા છે. લાંબા સમયથી અટકેલો પ્રોજેક્ટ પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે સંપત્તિ એકઠી કરવામાં સફળ થશો. પ્રેમ જીવનની દ્રષ્ટિએ આવતીકાલ રોમેન્ટિક દિવસ રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આવતીકાલ શુભ દિવસ રહેશે. તમે તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકો છો જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. નક્ષત્રો સૂચવે છે કે તમને આવતીકાલે કોઈ અણધાર્યા સોર્સથી લાભ થશે. રાજકીય અને સામાજિક કાર્યમાં રોકાયેલા લોકોને માન અને સન્માન મળવાની શક્યતા છે. બેંકિંગ સંબંધિત કાર્યમાં સફળતા મળશે.
મીન રાશિ
કારકિર્દી અને કાર્યની દ્રષ્ટિએ મીન રાશિ માટે આવતીકાલનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. તમે જે પણ ક્ષેત્રમાં પ્રયાસ કરો છો તેમાં નસીબ તમને સફળતા અપાવશે. તમને સરકારી ક્ષેત્ર તરફથી પણ લાભ મળશે. સામાજિક કાર્યમાં પણ તમારી ભાગીદારી ચાલુ રહેશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈને પુણ્ય લાભ મેળવી શકશો. કામ પર વિજાતીય સાથીદારો તરફથી તમને વિશેષ સહયોગ મળશે. વેચાણ અને માર્કેટિંગ સાથે સંકળાયેલા લોકો નફાકારક સોદો મેળવવાની શક્યતા છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકોને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમારા કામકાજમાં અનુકૂળ દિવસ રહેશે. તમને સાથીદારો અને સહયોગીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. નાણાકીય બાબતોમાં પણ તમારા માટે સારો દિવસ છે. તમે તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખશો, પરંતુ કેટલાક પૈસા શુભ પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ થશે. તમને વ્યવસાયમાં સારો નફો જોવા મળશે. વાહનનો વ્યવસાય પણ નફાકારક રહેશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના લોકોને દેવી શૈલપુત્રીના આશીર્વાદથી તેમના કામ અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થશે. નાણાકીય બાબતોમાં તમને નસીબનો સાથ મળશે. તમને કોઈ વરિષ્ઠ વ્યક્તિ તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા માટે પારિવારિક બાબતોમાં પણ સકારાત્મક દિવસ રહેશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં કોઈ મોટો સોદો મેળવી શકો છો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
