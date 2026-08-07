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કર્ક રાશિમાં ચંદ્ર-ગુરુની યુતિથી સર્જાશે ગજકેસરી યોગ: 11 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓના ભાગ્ય ખુલશે, મળશે મોટો ધનલાભ

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:49 PM IST

11 ઓગસ્ટ 2026ના મનના કારક ચંદ્રમા કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે એટલે ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ કર્ક રાશિમાં ચંદ્રમા અને ગુરૂની યુતિથિ બનશે. આવો જાણીએ ગજકેસરી રાજયોગ કઈ ત્રણ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે.

ગજકેસરી રાજયોગ1/5

ગજકેસરી રાજયોગ

વૈદિક જ્યોતિષમાં ગજકેસરી યોગને અત્યંત શુભ યોગ માનવામાં આવે છે. આ યોગ ગુરૂ અને ચંદ્રમાની યુતિથી બને છે. 11 ઓગસ્ટે કર્ક રાશિમાં ગજકેસરી યોગ તો બની રહ્યો છે, સાથે ચતુર્ગ્રહી યોગનું પણ નિર્માણ થશે. આ દિવસે શુક્ર પણ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરી રહ્યાં છે. તેવામાં ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ ત્રણ રાશિઓને ખુબ લાભ અપાવી શકે છે. આવો જાણીએ આ કઈ રાશિઓ છે.  

કર્ક રાશિના જાતકોને મળી શકે છે શુભ સમાચાર2/5

કર્ક રાશિના જાતકોને મળી શકે છે શુભ સમાચાર

ગજકેસરી રાજયોગ તમારી રાશિ માટે અનેક દ્રષ્ટિએ ખાસ સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમને કોઈ શુભ સમાચાર મળવાની આશા છે. નોકરી કરતા જાતકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. પ્રમોશનની સંભાવના પણ જોવા મળી રહી છે. સાથે બોનસનો પણ યોગ બની રહ્યો છે. બિઝનેસ કરનાર માટે આ યોગ શુભ સાબિત થશે. આ દરમિયાન તમે કોઈ મોટી ડીલ મેળવી શકો છો. ઓફિસ તરફથી વિદેશ યાત્રાનો યોગ બની રહ્યો છે.

કન્યા રાશિના જાતકોનું કરિયર ચમકી જશે3/5

કન્યા રાશિના જાતકોનું કરિયર ચમકી જશે

કન્યા રાશિના જાતકો માટે ગજકેસરી રાજયોગ અત્યંત લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. નોકરીમાં બોસ તમારી પ્રશંસા કરશે. પ્રમોશનનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે. બિઝનેસમાં પણ સારો લાભ થવાની આશા છે. કોઈ શુભ સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળવાનો સંકેત છે. ભાગીદારીમાં કામથી લાભ થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થશે.  

મીન રાશિના જાતકોને થશે ધનલાભ4/5

મીન રાશિના જાતકોને થશે ધનલાભ

મીન રાશિના જાતકો માટે ગજકેસરી યોગ વરદાન સાબિત થશે. નોકરીમાં લાભ મળશે. મનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. ધન લાભનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે. માન-સન્માનમાં વધારો થશે. પરિવારની સાથે સમય પસાર થશે. આ રાશિના શિક્ષકો અને લેખકો માટે આ યોગ વિશેષ રૂપથી લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભ થવાની સંભાવના છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. રોકાણ માટે શુભ સમય છે.

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ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

TAGS:
gajkesari yog

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