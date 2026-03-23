Gajkesari Rajyog: 48 કલાકમાં બનશે ગજકેસરી યોગ, વૃષભ સહિત 3 રાશિવાળા માટે ખજાનો ખુલશે, સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોGajkesari Rajyog: 48 કલાકમાં બનશે ગજકેસરી યોગ, વૃષભ સહિત 3 રાશિવાળા માટે ખજાનો ખુલશે, સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો!

વૈદિક પંચાંગ મુજબ 25 માર્ચ 2026ના રોજ બુધવારે વહેલી સવારે 6.16 કલાકે ચંદ્રમા મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે અને 27 માર્ચના રોજ શુક્રવારે સવારે 9.35 વાગ્યા સુધી ત્યાં રહેશે. 54 કલાક માટે બનનારો આ પાવરફૂલ રાજયોગ આગામી અનેક દિવસો સુધી અસર છોડી જશે. જ્યારે ગુરુ બૃહસ્પતિ અને ચંદ્રમાની યુતિ થાય કે પછી એક બીજાથી કેન્દ્રસ્થાને (1, 4, 7, 10માં ભાવ) હોય ત્યારે આ ગજકેસરી રાજયોગ બને છે. 

Updated:Mar 23, 2026, 01:37 PM IST

1/4
image

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ ગજકેસરી રાજયોગ ખુબ જ શુભ અને પ્રભાવશાળી ગણાય છે. મનના કારક ચંદ્રમા સૌથી ઝડપથી ગોચર કરે છે અને તેઓ એક રાશિમાં અઢી દિવસ જેટલું રહે છે. આવામાં કોઈને  કોઈ ગ્રહ સાથે તેમની યુતિ થતી રહે છે. ચંદ્રમા જલદી મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે અને ત્યાં માર્ગી ગુરુ સાથે યુતિ કરીને અત્યંત શક્તિશાળી એવા ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ રાજયોગ બનવાથી જાતકોને સુખ-સમૃદ્ધિ, ધન સંપત્તિ અને માન સન્માન મળે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે.   

વૃષભ રાશિ

2/4
image

વૃષભ રાશિના જાતકોને આ રાજયોગ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ રાશિમાં ગુરુ બૃહસ્પતિ બીજા ભાવ એટલે કે ધનભાવમાં બિરાજમાન છે. જેનાથી ગજકેસરી રાજયોગ આ ભાવમાં બનશે. જાતકોને નોકરી અને બિઝનેસમાં ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. નોકરીયાતો માટે આ રાજયોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. તમારા કામ અને મહેનતને જોતા કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારમાં પણ ખુબ લાભ થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા નાણા પાછા મળી શકે છે. 

સિંહ રાશિ

3/4
image

સિંહ રાશિના 11માં ભાવમાં આ યુતિ થઈ રહી છે જે ઈચ્છાપૂર્તિનો ભાવ કહેવાય છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને નોકરીમાં સફળતા મળી શકે છે. અપાર સફળતા સાથે પ્રમોશનના ચાન્સ છે. વેપારના ક્ષેત્રે નવા પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે.   

કન્યા રાશિ

4/4
image

કન્યા રાશિના દસમા ભાવમાં ગજકેસરી રાજયોગ બની રહ્યો છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને કાર્યક્ષેત્રે લાભ થઈ શકે છે. નોકરીયાતોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. અપાર સફળતા સાથે પદોન્નતિ મળી શકે છે. વેપારની દ્રષ્ટિએ લાભકારી રહી શકે છે. વેપારમાં નવા ભાગીદાર મળી શકે છે. તમે  બનાવેલી રણનીતિથી લાભ થઈ શકે છે. ઉર્જાવાન મહેસૂસ કરશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

Gajkesari RajyogastrologyHoroscopeRashifalJyotish Shashtra

Trending Photos