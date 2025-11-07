ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

10 નવેમ્બરે બનશે ગજકેસરી યોગ! જ્યારે ગુરુ- ચંદ્રમાં મળીને આ રાશિઓ પર વરસાવશે અપાર આર્શીવાદ


Gajkesari Yog 2025: 10 નવેમ્બરના રોજ ચંદ્ર અને ગુરુ ગ્રહનું સંયોજન કર્ક રાશિમાં ગજકેસરી યોગ બનાવશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગજકેસરી યોગ ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયી માનવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ કે ગજકેસરી યોગથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
 

Gajkesari Yog 2025: ગુરુનું રાશિ પરિવર્તન ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે, જે દરેકને અસર કરે છે. હાલમાં, ગુરુ તેના ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, અને 10 નવેમ્બરના રોજ ચંદ્ર પણ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. પરિણામે, ચંદ્ર અને ગુરુનું સંયોજન કર્ક રાશિમાં ગજકેસરી યોગ બનાવશે.   

ગુરુએ 18 ઓક્ટોબરના રોજ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને 5 ડિસેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. પંચાંગ મુજબ, ગુરુ અને ચંદ્ર 10 ડિસેમ્બરના રોજ બપોરે 1.02 વાગ્યે ગજકેસરી યોગ બનાવશે. આ દરમિયાન, ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરીને હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ બનાવી ચૂક્યા છે. તો ચાલો જાણીએ કે ગજકેસરી યોગ ઘણી રાશિઓને કેવી રીતે સૌભાગ્ય આપશે.  

ગજકેસરી યોગને ખૂબ જ શુભ જ્યોતિષીય સંયોજન માનવામાં આવે છે, જે ગુરુ અને ચંદ્ર, જે કેન્દ્ર ગૃહમાં સ્થિત છે, એક જોડાણ અથવા દ્રષ્ટિ બનાવે છે ત્યારે બને છે. આ યોગ વ્યક્તિને હાથી જેવું બળ અને સિંહ જેવું શૌર્ય પ્રદાન કરે છે. તેના પ્રભાવ હેઠળ, વ્યક્તિને ધન, સન્માન, જ્ઞાન અને સફળતા મળે છે. આ યોગ વ્યક્તિત્વને ઉન્નત બનાવે છે અને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિની તકો પૂરી પાડે છે.  

મેષ: ગજકેસરી યોગ મેષ રાશિના લોકોના જીવનમાં સારા નસીબના નવા દરવાજા ખોલશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે ગતિ પકડશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને માન્યતાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા લોકો માટે આ ખૂબ જ અનુકૂળ સમય છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે.  

કર્ક: આ યોગ કર્ક રાશિના જાતકો માટે આર્થિક રીતે અત્યંત શુભ પરિણામો લાવશે. પૈસા કમાવવાની નવી તકો ઊભી થશે, અને અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં સારો નફો આત્મવિશ્વાસ વધારશે. પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ પ્રવર્તશે, અને પ્રેમ સંબંધો પણ મધુર બનશે.  

કન્યા: આ યોગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યમાં વધારો દર્શાવે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અથવા સન્માન મળવાની શક્યતા છે. કોઈ વરિષ્ઠ અથવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિનો સહયોગ તેમના કાર્યમાં સફળતા તરફ દોરી જશે. પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. માનસિક શાંતિ પ્રવર્તશે, અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

