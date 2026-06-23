Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગણતરીના કલાકોમાં ગજકેસરી અને ગજલક્ષ્મી યોગનો શુભ સંયોગ, આ 5 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

ગણતરીના કલાકોમાં ગજકેસરી અને ગજલક્ષ્મી યોગનો શુભ સંયોગ, આ 5 રાશિઓ પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 23, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:58 PM IST

Rashifal : 24 જૂનના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. એકબીજાની સાપેક્ષમાં ચોથા અને દસમા ભાવમાં સ્થિત હોવાથી ચંદ્ર અને ગુરુ શુભ ગજકેસરી યોગ બનાવશે. વધુમાં શુક્ર અને ચંદ્ર વચ્ચે અનુકૂળ રાશિ પરિવર્તન યોગ થશે. પરિણામે આ દિવસ આ રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયી સાબિત થશે. 
 

1/6

Rashifal : 24 જૂને ચંદ્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. અહીં ચંદ્ર ગુરુથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત થશે, જે ગજકેસરી યોગ બનાવશે. તો શુક્ર ગુરુ અને બુધ સાથે કર્કમાંથી ગોચર કરશે, જે ગજલક્ષ્મી યોગ અને લક્ષ્મી નારાયણ યોગને સક્રિય કરશે. ત્યારે આ શુભ સંયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે.

તુલા રાશિ 2/6

તુલા રાશિ 

તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે ચંદ્રનું તેમની રાશિમાં ગોચર શુભ પરિણામો આપશે. તમારું મનોબળ ઊંચું રહેશે. તમને તમારા કાર્ય માટે પ્રશંસા અને સન્માન મળી શકે છે. નાણાકીય લાભની તકો પણ ઊભી થશે અને તમને અણધાર્યા સોર્સથી લાભ થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ 3/6

મિથુન રાશિ 

મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ 24 જૂન સુખદ સમય લાવશે. ટૂંકા અંતરની મુસાફરીની શક્યતા છે અને તમને નજીકના સંબંધીઓને મળવાની તક પણ મળશે. કૌટુંબિક જીવનમાં પ્રેમ અને સહયોગ વધશે. નાણાકીય આયોજનમાં તમને સફળતા મળશે. તમારા બાળકો સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.

મકર રાશિ4/6

મકર રાશિ

મકર રાશિ માટે ચંદ્રનું ગોચર શુભ પરિણામો આપશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને નવી તકો પણ મળશે જે તમારી કારકિર્દીને આગળ વધારવામાં મદદ કરશે. કાર્યસ્થળ પર તમારો દિવસ સુખદ રહેશે અને તમને સાથીદારો અને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. સુખ-સુવિધાઓ વધવાના સંકેતો છે. લગ્નની સંભાવનાઓ ઉભી થશે.  

કર્ક રાશિ 5/6

કર્ક રાશિ 

કર્ક રાશિના લોકો માટે 24 જૂન એક એવો દિવસ રહેશે જે સૌભાગ્યમાં વધારો કરશે. રોજગારની દ્રષ્ટિએ, તમને સરકારી ક્ષેત્ર સંબંધિત કાર્યોમાં સફળતા મળશે. તમારી કાર્ય યોજનાઓ સફળ થશે. તમને ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ જોડાવાની તક મળશે. તમારા વ્યવસાયમાં તમારી અપેક્ષાઓ કરતાં વધુ નફો મેળવવાથી તમને આનંદ થશે.  

6/6

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

TAGS:
gajkesri yog
Gajlaxmi Yog

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈન્દોરની સોનમ બાદ હવે પૂણેની સિયા! પ્રેમીને પામવા મંગેતરના મોતનું રચ્યું કાવતરું
Lohagad Fort1 hr ago
2
8th Pay Commission latest1 hr ago
3
Skoda Kodiaq RS1 hr ago
4
El Nino 20262 hrs ago
5
india us trade2 hrs ago