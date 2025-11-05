ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

10 નવેમ્બરથી આ રાશિઓના ખુલશે બંધ કિસ્મતના તાળા ! બનવા જઈ રહ્યો છે પાવરફુલ ગજકેસરી રાજયોગ

Gajkesri Rajyog : ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ થવા પર ગજકેસરી યોગ બને છે. 10 નવેમ્બરના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને ગુરુ સાથે આ યોગ બનાવશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિના લોકોને આનો લાભ મળી શકે છે.
 

Updated:Nov 05, 2025, 03:58 PM IST

Gajkesri Rajyog : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગજકેસરી યોગને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે ગુરુ અને ચંદ્ર એક જ રાશિમાં યુતિ કરે છે. 10 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કંઈક આવું જ બનવાનું છે. આ દિવસે ચંદ્ર મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યાં તે ગુરુ સાથે યુતિ કરશે, જેનાથી ગજકેસરી રાજયોગ બનશે. જેના કારણે આ રાશિના લોકોને લાભ થશે.

મેષ રાશિ

ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ આ રાશિના લોકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ભાગ્ય તમારા પર કૃપા કરશે અને તમને જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન બેરોજગાર લોકોને રોજગાર મળી શકે છે. તમારી આવકમાં પણ વધારો થવાની સંભાવના છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં તમારો સમય ખૂબ જ સુખદ રહેશે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના સાતમા ભાવમાં ગજકેસરી યોગની રચના સાથે તમે તમારા વૈવાહિક સંબંધોમાં ખૂબ જ સકારાત્મક ફેરફારોનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથીને તેમના કાર્યથી લાભ થઈ શકે છે. તમે કોઈપણ કાર્ય ખૂબ જ કાર્યક્ષમતા સાથે પૂર્ણ કરી શકશો. તમારી પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે. નસીબની મદદથી તમને તમારા ઇચ્છિત સ્થાન પર નોકરી પણ મળી શકે છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિમાં ગજકેસરી રાજયોગ બનશે, તેથી તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે માનસિક રીતે મજબૂત બનશો અને આ સમય દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ બનશો. કારકિર્દી સંબંધિત સમસ્યાઓનો અંત આવશે અને તમને નવી દિશા મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે. ગુરુ અને ચંદ્રનો યુતિ તમને આધ્યાત્મિક માર્ગ પર પણ દોરી શકે છે.

કન્યા રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગની રચના કન્યા રાશિના લોકો માટે નફાકારક રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉદ્યોગપતિઓ ઇચ્છિત નાણાકીય લાભ મેળવી શકે છે. જો તમે વિદેશી વેપારમાં સામેલ છો, તો તમે કોઈ મોટો સોદો મેળવી શકો છો. તમે સામાજિક રીતે સક્રિય રહેશો અને આ સમય દરમિયાન તમારી પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.      

