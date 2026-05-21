ગુરુ-શુક્રની મહાયુતિ આ 5 રાશિઓને કરશે માલામાલ! મિથુન રાશિમાં બન્યો દુર્લભ ગજલક્ષ્મી રાજયોગ

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 21, 2026, 09:24 PM IST|Updated: May 21, 2026, 09:24 PM IST

Gajlakshmi Rajyog 2026: શુક્રના મિથુન રાશિમાં ગોચરથી ગુરુ-શુક્રની મહાયુતિ બની ચૂકી છે. ગુરુ-શુક્રની મહાયુતિથી બનેલો દુર્લભ ગજલક્ષ્મી યોગ 2 જૂન 2026 સુધી આ 5 રાશિઓની કિસ્મત બદલવા જઈ રહ્યો છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

ગુરુ-શુક્રની મહાયુતિ

વૈદિક જ્યોતિષમાં ગ્રહોનું ગોચર અને તેમની યુતિ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ દરમિયાન બ્રહ્માંડમાં એક ખૂબ જ મોટો અને શુભ ફેરફાર થયો છે. સુખ-સમૃદ્ધિના દાતા શુક્ર ગ્રહનું મિથુન રાશિમાં ગોચર થયું છે, જ્યાં જ્ઞાન અને ભાગ્યના કારક ગુરુ ગ્રહ પહેલાથી જ હાજર હતા. આવી સ્થિતિમાં મિથુન રાશિમાં ગુરુ અને શુક્રની આ અદ્ભુત યુતિથી ખૂબ જ ફળદાયી અને દુર્લભ ગજલક્ષ્મી યોગનું નિર્માણ થયું છે.

દુર્લભ ગજલક્ષ્મી રાજયોગ

જ્યોતિષીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગજલક્ષ્મી યોગ 2 જૂન 2026 સુધી પ્રભાવી રહેશે અને તમામ રાશિઓ પર તેની ઊંડી અસર કરશે. પરંતુ 2 જૂન 2026 પહેલાનો સમય 5 રાશિઓ માટે કોઈ વરદાનથી ઓછો નહીં હોય. આ દરમિયાન આ જાતકોના જીવનમાં ધનનો વરસાદ, કરિયરમાં પ્રગતિ અને માન-સન્માન મળવાના પ્રબળ યોગ બની રહ્યા છે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ-શુક્રની આ યુતિ ખૂબ જ કલ્યાણકારી સાબિત થશે. મિથુન રાશિમાં બનેલો આ યોગ તમારા ભાગ્યમાં વધારો કરશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. આકસ્મિક ધન લાભના યોગ બનશે. જૂના અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે. નોકરીયાત જાતકોને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે કોઈ મોટી અને નફાકારક ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે.

મિથુન રાશિ

આ ગજલક્ષ્મી રાજયોગ તમારી જ રાશિમાં બની રહ્યો હોવાથી તેની સૌથી વધુ અને સીધી સકારાત્મક અસર તમારા પર જ જોવા મળશે. જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો 2 જૂન 2026 પહેલા તમને ખૂબ જ સારી ઓફર્સ મળી શકે છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમારી રાશિમાં ગુરુ-શુક્રની હાજરીથી બેન્ક બેલેન્સમાં ભારે વધારો થશે. જૂના દેવા કે લોનમાંથી મુક્તિ મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે, તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે અને લોકો તમારા તરફ આકર્ષિત થશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે મિથુન રાશિનો ગજલક્ષ્મી યોગ સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો કરનારો સાબિત થશે. જો તમે નવું મકાન, જમીન કે વાહન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળામાં તમારી આ ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. પાર્ટનરશિપમાં કરવામાં આવતા કાર્યોમાં જબરદસ્ત સફળતા મળશે. વેપારના વિસ્તરણ માટે આ સમય સર્વોત્તમ છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાના વખાણ થશે અને કાર્યક્ષેત્રમાં તમારો પ્રભાવ અને દબદબો વધશે.

તુલા રાશિ

શુક્ર દેવ તુલા રાશિના સ્વામી હોવાથી મિથુન રાશિમાં ગુરુ સાથે તેમની આ યુતિ તમારા માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલનારી છે. તમારી લાઈફસ્ટાઈલના સ્તરમાં મોટો સુધારો થશે. તમે ભૌતિક સુખ-સાધનો પાછળ ખર્ચ કરશો, પરંતુ ધનની આવક ચાલુ રહેવાને કારણે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. સિંગલ જાતકો માટે લગ્નના નવા અને સારા પ્રસ્તાવો આવી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. કળા, મીડિયા, લેખન, માર્કેટિંગ કે કોઈપણ ક્રિએટિવ ફીલ્ડ સાથે જોડાયેલા જાતકોને આ દરમિયાન કોઈ મોટી સિદ્ધિ હાસિલ થઈ શકે છે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના સ્વામી પોતે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ છે, જે આ સમયે મિથુન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેથી શુક્ર સાથે તેમની આ યુતિ તમારા માટે ચારેય તરફથી ખુશીઓ લઈને આવી રહી છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાનૂની મામલા કે પૈતૃક સંપત્તિને લગતા વિવાદો તમારા પક્ષમાં ઉકેલાઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં રોકાણથી બમણો લાભ મળશે. આર્થિક રીતે તમે તમારી જાતને પહેલા કરતા વધુ સુરક્ષિત અને મજબૂત અનુભવશો. તમારો ઝુકાવ આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક કાર્યો તરફ વધશે, જેનાથી માનસિક શાંતિનો અનુભવ થશે. યાત્રાઓથી પણ લાભના યોગ છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

NTA ચીફનો મોટો દાવો! ‘NEETમાં પેપર લીક નથી થયું’,સંસદની પેનલ સામે કહી ચોંકાવનારી વાત

