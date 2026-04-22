Gajlakshmi Yog: 12 વર્ષ પછી કર્ક રાશિમાં બનશે ખૂબ જ શુભ ગજલક્ષ્મી યોગ, મે મહિનાથી 4 રાશિઓના શરૂ થશે સારા દિવસો; બનશે કરોડોપતિ!

Updated:Apr 22, 2026, 08:48 PM IST

શુક્ર-ગુરુની યુતિથી બનશે ગજલક્ષ્મી યોગ

ગજલક્ષ્મી યોગ જ્યોતિષ શાસ્ત્રના શુભ યોગોમાંથી એક છે. આ યોગનું નિર્માણ ત્યારે થાય છે, જ્યારે શુક્ર અને ગુરુ એક જ રાશિમાં બિરાજમાન થઈને યુતિ બનાવે છે. જ્યારે શુક્ર અને ગુરુની આ યુતિ કર્ક, ધન અને મીન રાશિમાં થાય છે, ત્યારે આ યોગ વધુ પ્રભાવશાળી બને છે. વર્ષ 2026માં ગજલક્ષ્મી યોગ સૌથી પહેલા મે મહિનામાં મિથુન રાશિમાં બનશે. આ યોગ 14 મેથી 1 જૂન સુધી રહેશે અને ત્યારબાદ કર્ક રાશિમાં ગજલક્ષ્મી યોગ બનશે. જે 8 જૂનથી 4 જુલાઈ સુધી પ્રભાવી રહેશે. કર્ક રાશિમાં આ યોગની અસર ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી સાબિત થશે. જો કે, 14 મેથી જ તેના શુભ પ્રભાવો જોવા મળી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, આ યોગ કઈ રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ

ગજલક્ષ્મી યોગના પ્રભાવથી તમારા જીવનમાં ખૂબ જ સુખદ બદલાવ જોવા મળી શકે છે. બન્ને શુભ ગ્રહો શુક્ર અને ગુરુ તમને આર્થિક રીતે સંપન્ન બનાવી શકે છે. બચતમાં વધારો થવાના યોગ છે. આ સાથે જ તમને પિતૃક વ્યવસાયમાંથી પણ સારો નફો મળવાની શક્યતા છે. સામાજિક સ્તર પર લોકો તમારી વાતો પર ધ્યાન આપશે અને તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય અનુકૂળ રહેશે. આ રાશિના જે જાતકો ગાયન, લેખન, વાદન વગેરે ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલા છે, તેમને મોટી ઉપલબ્ધિ મળવાના યોગ છે.

કર્ક રાશિ

ગજલક્ષ્મી રાજયોગ તમારી રાશિમાં બનવાને કારણે તમને નસીબનો ભરપૂર સાથ મળી શકે છે. તમને માનસિક શાંતિનો અનુભવ થઈ શકે છે. ધન-ધાન્યને લગતા જે પ્રશ્નો ગૂંચવાયેલા હતા, તેનો ઉકેલ આવી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ આ રાશિના જાતકોને સારા બદલાવો જોવા મળી શકે છે. ગજલક્ષ્મી યોગ બનવાથી તમારા અધૂરા કાર્યો પણ પૂરા થઈ શકે છે. ઘરના સભ્યો સાથે મળીને તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો.

તુલા રાશિ

તમારા કર્મ ભાવ (દસમા સ્થાન) પર ગજલક્ષ્મી યોગનો પ્રભાવ રહેશે. આ યોગ બનવાથી તમને કરિયરના ક્ષેત્રમાં આશાસ્પદ ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. કોઈ સારી જગ્યાએ નોકરી મળી શકે છે, તો કેટલાક જાતકોને મનગમતી જગ્યાએ બદલી થવાનો પણ યોગ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા વિચારો સ્પષ્ટ થશે, જેના કારણે તમે ભવિષ્યને લઈને મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. સરકારી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા જાતકોને કાર્યક્ષેત્રમાં સારા અનુભવો થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધારો આવી શકે છે.

મીન રાશિ

ગજલક્ષ્મી યોગના પ્રભાવથી તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં વધારો થશે. આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં પણ સંતુલન જોવા મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને કેટલાક લોકોને પ્રમોશન મળવાના પણ યોગ છે. જે લોકો રોજગારની શોધમાં છે તેમને સારી નોકરી મળી શકે છે. આ શુભ યોગ બનવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Gajlakshmi YogShukra Guru Yutiastrologyશુક્ર-ગુરુ યુતિગજલક્ષ્મી રાજયોગ

