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2 દિવસમાં બનશે ગજલક્ષ્મી યોગ, આ 4 રાશિઓને ઘરે ધનના ઢગલા થશે !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 06, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:05 PM IST

Shukra Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તનને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. દરેક ગ્રહ પોતાની સાથે કેટલાક ફેરફારો લાવે છે. 8 જૂન, 2026ના રોજ શુક્ર કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ખાસ વાત એ છે કે ગુરુ પહેલાથી જ કર્ક રાશિમાં છે.
 

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Shukra Gochar: જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, જ્યારે ગુરુ અને શુક્ર જેવા શુભ ગ્રહો એકસાથે આવે છે ત્યારે ગજલક્ષ્મી યોગ રચાય છે. આ યોગને ધન, આરામ, સન્માન અને જીવનમાં સકારાત્મક તકો સાથે જોડાયેલો માનવામાં આવે છે. જો કે, કોઈપણ વ્યક્તિ પર તેની અસર તેની કુંડળીની સ્થિતિ અનુસાર બદલાઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, બંને ગ્રહોના જોડાણથી ગજલક્ષ્મી યોગ બનશે, જે જ્યોતિષમાં ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.  

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શુક્રને સુખ, પ્રેમ, સંપત્તિ અને આકર્ષણનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે ગુરુ જ્ઞાન, સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. જ્યારે આ બંને ગ્રહો એકસાથે આવે છે, ત્યારે ઘણા લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળે છે. શુક્ર 8 જૂનથી 4 જુલાઈ, 2026 દરમિયાન કર્ક રાશિમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને વિશેષ લાભ મળવાની સંભાવના છે.  

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વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે, આ સંક્રમણ ઘણા કિસ્સાઓમાં સકારાત્મક પરિણામ આપી શકે છે. ભાગ્યનો સાથ મળતા અટકેલા કામ આગળ વધી શકે છે. શિક્ષણ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને વિદેશ સંબંધિત બાબતોમાં સારા સંકેત મળી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં રુચિ વધી શકે છે અને પ્રવાસની પણ શક્યતાઓ છે. જે લોકો નવી યોજનાઓ પર કામ કરી રહ્યા છે તેમને આ સમયગાળા દરમિયાન સારી તકો મળી શકે છે.  

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મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિના લોકો માટે આ સમય નાણાકીય બાબતોમાં સારો માનવામાં આવે છે. બાકી રહેલા પૈસા પાછા મળવાની સંભાવના બની શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત પણ ખુલી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે, જ્યારે વ્યવસાયિક લોકોને જૂના સંપર્કોથી ફાયદો થઈ શકે છે. પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે અને કેટલાક લોકોને મુસાફરીની તક પણ મળી શકે છે.  

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મેષ રાશિ: મેષ રાશિના લોકો માટે આ સંક્રમણ ઘરેલુ જીવનમાં ખુશીઓ લાવી શકે છે. તમને તમારા પરિવાર સાથે સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. મકાન, જમીન કે વાહન સંબંધિત કોઈ કામ લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ હોય તો તેમાં પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી તકો પણ મળી શકે છે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થવાના સંકેતો છે.  

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કર્ક રાશિ: શુક્ર કર્ક રાશિમાં જ પ્રવેશ કરશે, તેથી તેની અસર આ રાશિના લોકો પર સૌથી વધુ જોવા મળશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને લોકોમાં માન-સન્માન મળવાની સંભાવના રહેશે. જે લોકો લાંબા સમયથી કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ સારા સમાચાર મેળવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો જોવા મળી શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં સ્થિતિ મજબૂત બની શકે છે અને એવા સંકેતો છે કે ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

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