Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Ganesh Chaturthi 2026: ગણેશજીની પ્રિય છે આ 4 રાશિઓ, ગણેશોત્સવ દરમિયાન કરિયર અને વેપારમાં થશે મોટો ધનલાભ

Ganesh Chaturthi 2026: ગણેશજીની પ્રિય છે આ 4 રાશિઓ, ગણેશોત્સવ દરમિયાન કરિયર અને વેપારમાં થશે મોટો ધનલાભ

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:09 PM IST

Ganesh Chaturthi 2026: ગણેશ ચતુર્થીનું પર્વ ભાદરવા મહિનાની સુદ ચોથ પર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આજે ગણેશ ચતુર્થી પર ગ્રહોની શુભ સ્થિતિના પ્રભાવથી ગણપતિની પ્રિય રાશિઓને લાભ મળી શકે છે.

1/6

Ganesh Chaturthi 2026 Rashifal: ગણપતિ બાપ્પાની કૃપાથી આ ભાગ્યશાળી રાશિઓની બુદ્ધિમતા વધશે અને વેપારમાં લાભ મળશે. તમને કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓને ગણેશોત્સવ દરમિયાન શુભ પરિણામ મળશે.

ગણેશ ચતુર્થી રાશિફળ2/6

ગણેશ ચતુર્થી રાશિફળ

મેષ, મિથુન, મકર અને મીન રાશિના જાતકોને ગણેશ ચતુર્થી પર લાભ મળી શકે છે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓને બાપ્પાના ભરપૂર આશીર્વાદ મળશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ રાશિઓ પર અનંત ચતુર્દશી સુધી બાપ્પાની કૃપા રહેશે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.  

મેષ રાશિ3/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકોની બુદ્ધિ અને સાહસમાં વધારો થશે. તમને ગણેશ જીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. અટવાયેલા કામ સફળ થશે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે પ્રમોશન અને કમાણીની તક બનશે. તમારા લોકોની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ4/6

મિથુન રાશિ

જ્યોતિષ અનુસાર મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય સારો રહેશે. ગણેશજીની કૃપાથી વેપારમાં લાભ થશે. તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે. નિર્ણય લેવામાં સક્ષમ બનશો અને તમને સફળતા મળશે. વેપારીને કોઈ મોટી ડીલ થવાથી ફાયદો થઈ શકે છે.

મકર રાશિ5/6

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે ગણપતિજીના આશીર્વાદથી ફાયદો થશે. તમારા લોકોના જીવનમાં નકારાત્મક ઉર્જા ખતમ થશે. તમારા અટકી ગયેલા કામ પૂરા થશે. પૈસાની દ્રષ્ટિએ સમય સારો રહેશે. આર્થિક રીતે તમને લાભ થઈ શકે છે.

મીન રાશિ6/6

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકોને ગણપતિના આશીર્વાદ મળશે. તમારા લોકોના માન-સન્માનમાં વધારો થશે. ગણેશજીના આશીર્વાદથી સંકટમાંથી બહાર આવશો. મીન રાશિના વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળી શકે છે.  

TAGS:
Ganesh Chaturthi 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક ભારે! મધ્ય ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી તોફાની વરસાદની સંભાવના
2
3
4
5