/Gardening Tips: ઘરની ઓછી જગ્યામાં, ઓછી મહેનતે અને ઝડપથી ઉગી જતા 5 શાકભાજી

Gardening Tips: રોજની જરૂરીયાતની કેટલીક વસ્તુઓ ઘરે ઓછી જગ્યામાં ઓછી મહેનતે વાવી શકાય છે. ઘરમાં સ્ટેંડિંગ બાલકની હોય તો તેમાં પણ નાના કુંડા રાખી તેમાં આ 5 વસ્તુઓ વાવી શકો છો. આ વસ્તુઓ ઝડપથી ઉગી જાય છે અને તેની પાછળ વધારે સમય પણ આપવો પડતો નથી.
ટમેટા
ઘરે કુંડામાં ટમેટા સરળતાથી ઉગી શકે છે. ટમેટાના છોડને તડકો ન આવે તે રીતે રાખવો. આ છોડ ગરમીમાં પણ ઝડપથી વધવા લાગે છે. ટમેટાના છોડને વધારે પડતી કેરની જરૂર પડતી નથી. રોજની વપરાશના ટમેટા એક છોડમાંથી મળી રહે છે.
લીલા મરચાં
લીલા મરચાં પણ ઘરે વાવી શકાય છે. તેના માટે માટીમાં વર્મી કંપોસ્ટ મિક્સ કરશો તો સારું રહેશે. લીલા મરચાંના બી વાવીને પણ છોડ ઉગાડી શકો છો. લીલા મરચાંના બી કુંડાની માટીમાં નાખી દેવાથી છોડ ઉગી શકે છે.
ભીંડા
ભીંડા પણ ઉનાળામાં ઘરે વાવી શકો છો. ભીંડાનો છોડ ઝડપથી વધે છે. ભીંડાના બીને એક રાત પાણીમાં પલાળી બીજા દિવસે માટીમાં વાવી દેવા. તેનાથી ભીંડાનો છોડ ઉગી જશે.
પાલક
પાલકની ભાજી પણ ઘરે વાવી શકાય છે. તેના માટે લાંબા કુંડા રાખવા. પાલકના બી માર્કેટમાં સરળતાથી મળી જાય છે. પાલકની ભાજી ઘરે કેમિકલ વિના ઉગશે.
ફુદીનો
ઔષધીય ગુણથી ભરપુર ફુદીનો ઝડપથી ઉગી જાય છે. ગરમીના દિવસોમાં કુંડામાં માટી અને ખાતર મિક્સ કરી તેમાં ફુદીનો વાવી દો. ત્યારબાદ ચા માટે, ચટણી માટે ઘરના કુંડામાં ઉગેલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન યુઝ કરી શકશો.