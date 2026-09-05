/Headache: ગેસના કારણે માથું દુખતું હોય તો અપનાવો આ 5 માંથી કોઈ 1 ઉપાય, મિનિટોમાં દુખાવાથી થશે રાહત

Headache Home Remedy: ઘણીવાર ગેસના કારણે માથું દુખવા લાગે છે. બોલચાલની ભાષામાં તેને ઊંધો ગેસ ચડવો પણ કહે છે. ગેસ જ્યારે ઉપરની તરફ વધે છે તો ઘણા લોકોને માથામાં દુખાવો થવા લાગે છે. ગેસના કારણે થતા માથાના દુખાવાને મટાડવાના 5 ઘરેલુ ઉપાય અહીં જણાવેલા છે.
ગેસના કારણે થતા દુખાવાથી રાહત મેળવવાનો સૌથી જૂનો અને અસરકારક ઈલાજ હીંગ છે. હીંગ લઈ તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને નાભિની ફરતે ગોળાકારમાં લગાવો. થોડી વાર આરામ કરો. હીંગ લગાડવાથી ગેસથી રાહત થશે અને ધીરે ધીરે માથાનો દુખાવો પણ મટવા લાગશે.
માથું દુખતું હોય તો તેને મટાડવા માટે આદુની ચા પણ પી શકાય છે. આ ચા દૂધ અને ખાંડવાળી નહીં ફક્ત આદુ વાળી હોવી જોઈએ. માઈગ્રેનના કારણે થતા દુખાવામાં પણ આ ચા પી શકો છો. એક કપ પાણીમાં થોડું આદુ ખમણી ઉમેરી દેવું. ત્યારબાદ 5 મિનિટ પાણી ઉકાળો. ત્યારબાદ આ પાણી પી જવું.
ગેસ અને બ્લોટિંગના કારણે માથામાં દુખાવો થતો હોય તો આ ઘરેલુ ઈલાજ પણ અપનાવી શકાય છે. તેના માટે પાણીમાં અજમા ઉમેરી પાણીને ઉકાળો. તમે અજમા સાથે પણ આદુ ઉમેરી શકો છો. આ પાણી હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે પીવું. અજમા પેટની ગડબડ ઠીક કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
લવિંગ પણ માથાનો દુખાવો મટાડવાનો અકસીર ઈલાજ છે. લવિંગમાં રહેલા ગુણ મસલ્સને રિલેક્સ કરે છે. તેના માટે લવિંગને થોડા શેકી લો અને પછી રુમાલમાં લવિંગ બાંધી ઊંડા શ્વાસ લઈ તેને સુંઘો. તમે ઈચ્છો તો લવિંગનું તેલ કપાળ પર લગાવી પણ શકો છો.
માથામાં થતા દુખાવાથી રાહત મેળવવામાં ઠંડા પાણીનો શેક પણ કરી શકાય છે. ઠંડા પાણીમાં રુમાલ પલાળી અને માથા પર થોડી થોડી વારે મુકતા રહો. તમે ઈચ્છો તો રુમાલમાં બરફ બાંધીને પણ શેક કરી શકો છો.