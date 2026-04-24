ગૌતમ અદાણીની લાંબી છલાંગ : બિગ ગેટ્સને પછાડીને 100 બિલિયન ડોલર ક્લબમાં કરી એન્ટ્રી
Gautam Adani Joins 100 Billion Dollar Club Overtakes Bill Gates First Time : શેર માર્કેટમાં ઘટા઼ા બાદ ગુરુવારે ગૌતમ અદાણીની નેટવર્થમાં ભારે તેજી આવી છે. નવા અપડેટ સાથે ગૌતમ અદાણી 100 અરબ ડોલર ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયા છે. આ વર્ષે તેમની નેટવર્થમાં 21.4 અરબ ડોલરની તોતિંગ તેજી જોવા મળી છે. આ સાથે તેઓ દુનિયાના અમીરોના લિસ્ટમાં 17 માં નંબર પર પહોંચી ગયા છે
ગૌતમ અદાણી હવે ભારત અને એશિયાના સૌથી મોટા અમીર (Gautam Adani Net Worth)
ભારત અને એશિયાના સૌથી મોટા અમીર ગૌતમ અદાણીની નેટવર્થમાં ગુરુવારે ભારે તેજી જોવા મળી છે. શેર માર્કેટમાં ઘટાડા છતાં અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીની નેટવર્થમાં 7.16 અરબ ડોલરની તેજી આવી હતી. આ સાથે તેઓ 100 અરબ ડોલર ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયા છે. બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર ઈન્ડેક્ટસના લેટેસ્ટ રિપોર્ટ અનુસાર, ગૌતમ અદાણીની નેટવર્ત 106 અરબ ડોલર પહોંચી ગઈ છે. અને તેઓ દુનિયાના અમીરોના લિસિટ્માં 17 માં સ્થાન પર આવી ગયા છે. તો માઈક્રોસોફ્ટના કો-ફાઉન્ડર બિલ ગેટ્સને પણ તેઓએ પાછળ રાખી દીધા.
મુકેશ અંબાણીને નેટવર્થમાં ઘટાડો આવ્યો
અદાણીની નેટવર્થમા આ વર્ષે 21.4 અરબ ડોલરની તેજી આવી છે. જ્યારે કે બિલ ગેટ્સની નેટવર્થમાં 12.7 અરબ ડોલરનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગેટ્સ 104 અરબ ડોલરની નેટવર્થની સાથે અમીરોના લિસ્ટમાં 18 મા નંબર પર સરકી ગયા છે. આ વચ્ચે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીની નેટવર્થમાં ગુરુવારે 1.11 અરબ ડોલરનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેઓ 90.2 અરબ ડોલરની નેટવર્થની સાથે દુનિયાના અમીરોના લિસ્ટમાં 20 માં નંબર પર છે. આ વર્ષે તેમની નેટવર્ત 17.5 અરબ ડોલર ઘટી છે.
અદાણીની લાંબી છલાંગ
કોણ કોણ છે દુનિયાભરના ટોપ-10 અમીર
દુનિયાના અમીરોના લિસ્ટમાં એલન મસ્ક 645 અરબ ડોલરની નેટવર્થની સાથે પહેલા નંબર પર યથાવત છે. ગુરુવારે તેમની નેથવર્થમાં 9.89 અરબ ડોલરનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. લૈરી પેજ 289 અરબ ડોલરની સાથે બીજા સ્થાન પર છે. તેમની નેટવર્થ ગુરુવારે 9.49 અરબ ડોલર ઘટી ગઈ હતી. આ લિસ્ટમાં જેફ બેજોઝ ($274 અરબ) ત્રીજા સ્થાને, સર્ગેઈ બ્રિન ($269 અરબ) ચોથા સ્થાને, માર્ગ ઝકરબર્ગ ($233 અરબ) પાંચમા સ્થાને, લૈરી એલિસન ($227 અરબ) છઠ્ઠા સ્થાને, માઈકલ ડેલ ($179 અરબ) સાતમા સ્થાને, જૈસન હુઆંગ ($165 અરબ) આઠમા સ્થાને, બર્નાંડ આરનોલ્ડ ($160 અરબ) નવમા સ્થાને અને જિમ વોલ્ટન ($157 અરબ) દસમા સ્થાન પર છે.
