તૈયાર થઈ જાઓ! હવામાન ફરી બદલાશે, વાવાઝોડા સાથે વરસાદની ચેતવણી, IMDનું આ રાજ્યોમાં એલર્ટ
Heavy Rain Alert: માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી જ દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં ગરમીની અસર જોવા મળી રહી છે. દિલ્હીમાં તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે, જ્યારે રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં પણ તીવ્ર ગરમી પડી રહી છે. હવામાન વિભાગે 14થી 17 માર્ચ દરમિયાન ઉત્તરપશ્ચિમ, હિમાલય અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતીય રાજ્યો પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને ચંદીગઢમાં 14થી 16 માર્ચ દરમિયાન હવામાનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આ રાજ્યોમાં ઘણા સ્થળોએ ભારે પવન સાથે વાવાઝોડા અને હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આના કારણે તાપમાનમાં 2થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના વિવિધ વિસ્તારોમાં 17 માર્ચ સુધી વરસાદ અને હિમવર્ષાની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે કેટલાક સ્થળોએ 30થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડા અને ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા પડવાની પણ શક્યતા છે.
14થી 17 માર્ચ દરમિયાન ઉત્તરપૂર્વીય ભારતીય રાજ્યો અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં વાવાઝોડા અને વરસાદની આગાહી છે. આસામ અને મેઘાલયના ઘણા વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને 15 માર્ચ સુધી ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. આ વિસ્તારોમાં 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
આગામી દિવસોમાં વિદર્ભ, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ અને પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ રાજ્યોમાં વાવાઝોડા અને ભારે પવન પણ આવી શકે છે.
ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં ગંભીર હીટવેવની સ્થિતિ સતત પ્રભાવિત થઈ રહી છે. સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં ઓરેન્જ હીટવેવ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે દીવમાં 41.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું, જે માર્ચમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ તાપમાન છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને સુરતમાં પણ તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ પહોંચ્યું હતું.
રાજસ્થાનમાં માર્ચમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે. બાડમેરમાં તાજેતરમાં 40.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 14 અને 15 માર્ચે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં એક નવી પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે વાવાઝોડા અને હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જેમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
શ્રીનગર અને આસપાસના મેદાની વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો, જ્યારે કેરન, માછીલ, ગુરેઝ અને સોનમર્ગ જેવા ઊંચા વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા નોંધાઈ હતી. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં વાદળછાયું આકાશ અને ખીણમાં છૂટાછવાયા વરસાદ અથવા બરફ પડવાની આગાહી કરી છે.
