ગીર સોમનાથ : પતિના ત્રાસથી કંટાળી ગયેલ મહિલા રસ્તા વચ્ચે બેસી ગઈ!
Gir Somnath News : ગીર સોમનાથના ઉનામાં અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પતિના ત્રાસથી કંટાળી ગયેલી મહિલા જાહેર રોડ વચ્ચે બેસી ગઈ હતી.
ઉનામાં નવા વર્ષના દિવસે પતિ પત્ની વરચે ઝઘડો થયો હતો. પતિ દારૂ પી પત્નીને માર મારતો હોવાનો મહિલાએ આક્ષેપ કર્યો હતો. સાથે જ પતિ પત્ની અને દીકરીને જીવજંતુ મારવા માટેનો કાલા હિટ સ્પ્રે પણ છાંટી માર મારતો હોવાનો મહિલાએ આક્ષેપ કર્યો હતો.
જોકે, સમાજના આગેવાનો પણ મહિલાને સમજાવવા આવ્યા છતાં મહિલા એકની બે થઈ ન હતી. પત્નીએ પતિના ત્રાસથી ઉના પોલીસમાં અવાર-નવાર ફરિયાદ કરવા છતાં કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી.
આજે પતિએ પત્નીને માર મારતા કંટાળી ગયેલ પત્ની ઉના શહેરના બ્લડ બેંક પાસેના જાહેર રોડ પર બેસી ગઈ હતી. મહિલા આજે પતિના ત્રાસ થી કંટાળી જઈ જાહેર માર્ગ પર બેસી ગઈ હતી. મહિલા જાહેર રોડ પર બેસી જતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો.
આખરે મહિલાને સમજાવટ બાદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઇ જવાઈ હતી. પોલીસમાં અવાર નવાર મહિલા દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવતી હોવા છતા તેના પતિ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી તેવું મહિલાએ રટણ કર્યું હતું.
મહિલાનું એક જ રટણ પતિ સામે કાર્યવાહી કરો. મહિલા રસ્તા પર બેસીને કહી રહી હતી કે, ‘અત્યારે ને અત્યાર મારા પતિને લઈ આવો. તમે મને મારી નાંખશો તો પણ હુ નહિ બોલું. હું પોલીસ સ્ટેશન નહિ જાઉ, એને બોલાવો. મારે એને પબ્લિકના હવાલે કરવો છે.’ આમ, હાલ પતિ સામે કાર્યવાહી કરવા માટે મહિલાએ પોલીસમાં અરજી કરી છે.
Trending Photos