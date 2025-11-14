ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ભારતીય પાસપોર્ટ પર આલીસાન જીવન! આ 5 દેશમાં તમારા 1 લાખ રૂપિયા બની જશે 1 કરોડ

હંમેશા ભારતીય રૂપિયાની તુલના ડોલર સાથે કરવામાં આવે છે, તેથી જ્યારે તેનું મૂલ્ય ઘટે છે તો ખૂબ નબળો જોવા મળે છે. ભલે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકી ડોલરની સામે નબળો જોવા મળતો હોય, પરંતુ આજે પણ ઘણા એવા દેશ છે જ્યાં રૂપિયાની કિંમત અનેક ગણી છે. ત્યાં જઈ તમે સીધા લાખોપતિથી કરોડપતિ બની શકો છો.

Updated:Nov 14, 2025, 02:27 PM IST

ભારતીય રૂપિયો

જ્યારે આપણે ભારતીય રૂપિયાની સરખામણી અમેરિકન ડોલર સામે કરીએ છીએ, ત્યારે તે હંમેશા નબળો દેખાય છે, પરંતુ એવું નથી કે રૂપિયો નબળો રહે છે. ઘણા દેશોમાં, ભારતીય રૂપિયો અનેક ગણો મૂલ્યવાન છે. ભારતીયો આ દેશોમાં જઈને કરોડપતિ બની શકે છે. હકીકતમાં, આનું કારણ એ છે કે આ દેશોની કરન્સી એટલી નબળી છે કે રૂપિયાનું મૂલ્ય અનેક ગણું વધી જાય છે. જો તમે અહીં થોડા લાખ ભારતીય રૂપિયા લો છો, તો તે ત્યાં લાખોથી કરોડોમાં ફેરવાઈ જશે.

વિયતનામ

વિયેતનામનું ચલણ એટલું નબળું છે કે તે ભારતીય રૂપિયા જેટલું મૂલ્યવાન નથી. વિયેતનામમાં, એક ભારતીય રૂપિયો 295 વિયેતનામી ડોંગની સમકક્ષ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે એક રૂપિયાને 295 વિયેતનામી ડોંગમાં બદલી શકો છો. જો કોઈ ભારતીય લગભગ 100,000 રૂપિયા લઈને વિયેતનામ જાય છે, તો તે 30 મિલિયન ડોંગનો માલિક બની જશે. આ જ કારણ છે કે વિયેતનામમાં મોટાભાગના ભારતીયો વૈભવી જીવનશૈલીનો આનંદ માણે છે.

ઈન્ડોનેશિયા

ઇન્ડોનેશિયન રૂપિયાનું મૂલ્ય એટલું ઓછું છે કે એક ભારતીય રૂપિયા 190 ઇન્ડોનેશિયન રૂપિયા બરાબર છે. ઇન્ડોનેશિયામાં રહેવાનો અને ખાવાનો ખર્ચ અન્યત્ર કરતાં ઘણો ઓછો છે. અહીં નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ભારતીયો પણ રહે છે.

લાઓસની કરન્સી

આલોસમાં ચલણ કિપ છે, અને આ ચલણ એટલું નબળું છે કે એક ભારતીય રૂપિયો 235 રૂપિયા બરાબર છે. જો તમે અહીં ભારતીય રૂપિયા ખર્ચો છો, તો તમને એવું લાગશે કે તમે લાખોની ખરીદી કરી છે.

કંબોડિયાની કરન્સી

ભારતીય રૂપિયો કંબોડિયાના ચલણ કરતાં લગભગ ૫૦ ગણો મજબૂત છે. અહીં, ભારતીય રૂપિયો ૫૦ કંબોડિયન રિયલની સમકક્ષ છે. અહીં, તમે ભોજન, રહેવાની વ્યવસ્થા અને હોટલનો લાભ લઈ શકો છો, જે બધું ભારતીય રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે.

ઉઝ્બેકિસ્તાનની કરન્સી

ઉઝ્બેકિસ્તાનની વાત કરીએ તો અહીંની ઇકોનોમી એટલી ડાઉન છે કે અહીં પર એક ભારતીય રૂપિયો 150 ઉઝ્બેક સુમની બરાબર થાય છે. અહીં રૂપિયાની તાકાત એટલી છે કે તમે વૈભવી જીવન જીવી શકશો.

