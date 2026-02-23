GK : ભારતનું એવું કયું રાજ્ય છે, જેના 7 જિલ્લાઓમાંથી તમે ચાલીને જઈ શકો છો વિદેશ
GK : સવારે ઘરેથી ચાલતા નીકળો અને સાંજે વિદેશ પહોંચી જાવ. આ કોઈ ફિલ્મી કહાની નથી, પરંતુ ભારતના એક ખાસ રાજ્યની વાસ્તવિકતા છે. આ લેખમાં અમે તમને તે રાજ્ય વિશે જણાવીશું, જ્યાંથી તમે ચાલતા વિદેશ જઈ શકો છો.
GK : આ રાજ્ય ભારતનું સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય છે, તેને સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસનું પાવરહાઉસ અને રાજકીય રીતે પણ ખાસ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
આ અનોખું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ છે. ઉત્તર પ્રદેશની વિશેષતા ફક્ત તેની વસ્તી કે રાજકારણ જ નથી, પરંતુ તેનું ભૌગોલિક સ્થાન પણ તેને ખાસ બનાવે છે. તે ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જે 8 રાજ્યો, એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ અને એક પડોશી દેશ સાથે સરહદ ધરાવે છે.
ઉત્તર પ્રદેશ એ હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને બિહાર સાથે સરહદ ધરાવે છે. ઉત્તર પ્રદેશ તેની સરહદ કોઈ નાના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સાથે નહીં, પરંતુ દેશની રાજધાની દિલ્હી સાથે પણ ધરાવે છે.
ઉત્તર પ્રદેશ નેપાળ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવે છે. આ સરહદ લગભગ 600 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં સાત જિલ્લાઓ છે, જે નેપાળ સાથે જમીન સરહદ ધરાવે છે. તેથી કહી શકાય કે તમે આ 7 જિલ્લાઓમાંથી ચાલતા વિદેશ જઈ શકો છો.
જો કે, આ જિલ્લાઓમાંથી નેપાળની મુસાફરી કરવા માટે તમારી પાસે મંજૂરી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ હોવા આવશ્યક છે. આ 7 જિલ્લાઓમાં પીલીભીત, લખીમપુર ખીરી, બહરાઇચ, શ્રાવસ્તી, બલરામપુર, સિદ્ધાર્થનગર અને મહારાજગંજનો સમાવેશ થાય છે.
Trending Photos