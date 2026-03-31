GK : એ જગ્યા જ્યાંથી ખતમ થાય છે દુનિયા... આ શહેરથી આગળ પગ મુક્યો તો મોત પાક્કું !
GK : શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આપણા નકશા પરનું છેલ્લું બિંદુ કયું છે ? એક એવી જગ્યા જ્યાં પહોંચ્યા પછી જમીન ખતમ થઈ જાય છે અને તમારી સામે અફાટ સમુદ્ર અને બરફના સામ્રાજ્ય સિવાય કંઈ દેખાતું નથી. આજે અમે તમને એક એવા રહસ્યમય શહેર વિશે જણાવીશું જેને સત્તાવાર રીતે દુનિયાના અંતિમ શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
આર્જેન્ટિનામાં આવેલો આ પ્રદેશ એટલો દૂર અને અલગ છે કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી તમને એવું લાગશે કે તમે આધુનિક વિશ્વની સીમાઓથી આગળ વધી ગયા છો. આ બિંદુથી આગળ ફક્ત પ્રકૃતિની અદ્ભુત મૌન અને એન્ટાર્કટિકાના બર્ફીલા પવનોનું પ્રભુત્વ છે.
આર્જેન્ટિનાના દક્ષિણ ભાગમાં સ્થિત ઉશુઆયા શહેર તેના અનન્ય ભૌગોલિક સ્થાન માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. તે ટિએરા ડેલ ફ્યુગો પ્રાંતની રાજધાની છે. આ શહેર દક્ષિણ અમેરિકાના છેડે આવેલું છે, જેના પછી કોઈ મોટું શહેર નથી. આ જ કારણોસર તેને દુનિયાના અંત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
દક્ષિણ અમેરિકન ખંડ અહીં સમાપ્ત થાય છે, તેથી જ તેને ફિન ડેલ મુંડો એટલે કે દુનિયાના અંત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં આવતા પ્રવાસીઓને ઘણીવાર એવું લાગે છે કે તેઓ બીજી દુનિયાના ઉંબરે ઉભા છે, કારણ કે આ બિંદુથી આગળ માનવ વસાહતના બધા નિશાન અદૃશ્ય થઈ જાય છે, ફક્ત ઉજ્જડ ટાપુઓ જ દેખાય છે. પક્ષીઓનો કિલકિલાટ પણ સંભળાતો નથી
ઉશુઆયાનું ભૌગોલિક સ્થાન જેટલું જ ભયાનક છે તેટલું જ તે સુંદર છે. આ શહેર એક તરફ માર્શલ પર્વતમાળાના ઉંચા શિખરો અને બીજી તરફ બીગલ ચેનલના બર્ફીલા પાણી વચ્ચે વસેલું છે. આ શહેરની સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે તે એન્ટાર્કટિકા ખંડથી માત્ર ૧,૦૦૦ કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. આ જ કારણોસર, ઉશુઆયાને એન્ટાર્કટિકાનું પ્રવેશદ્વાર માનવામાં આવે છે.
