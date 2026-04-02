ભારતનો એકમાત્ર જિલ્લો... જે એક સમયે હતું એક રાજ્ય, પાકિસ્તાન સાથે ધરાવે છે સરહદ
GK : ભારતમાં દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની પોતાની આગવી ઓળખ અને ઇતિહાસ છે. શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક એવો જિલ્લો છે જે એક સમયે પોતાના અધિકારમાં એક અલગ રાજ્ય હતો ? જોકે, સમય જતાં પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ ગઈ અને હવે તે એક જિલ્લા તરીકે અસ્તિત્વમાં છે, આ જિલ્લો પાકિસ્તાન સાથે સરહદ પણ ધરાવે છે.
GK : ભારતનો ઇતિહાસ વિવિધતાથી ભરેલો છે. દેશના રાજ્યો, જિલ્લાઓ અને શહેરો દરેક તેમના અનોખા ભૂતકાળ દ્વારા અલગ પડે છે. આવો જ એક જિલ્લો છે, જે અગાઉ રજવાડા તરીકે ઓળખાતો હતો. હવે તે દેશના સૌથી મોટા જિલ્લાઓમાંના એક છે. તે પાકિસ્તાન સાથે સરહદ ધરાવે છે.
ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થિત કચ્છ જિલ્લો ખૂબ જ પ્રાચીન અને અનોખો ઇતિહાસ ધરાવે છે. કચ્છ એક પ્રાચીન ભૂમિ છે. આ જિલ્લો એક સમયે પોતાના અધિકારમાં એક સ્વતંત્ર રજવાડું હતું.
14મી સદીમાં જાડેજા વંશના શાસકોએ કચ્છ પર શાસન કર્યું અને તેને એક સ્વાયત્ત રાજ્ય તરીકે સ્થાપિત કર્યું. પ્રાચીન હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં કચ્છને દરિયાકિનારો અને રણ બંને દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ પ્રદેશ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે.
1947માં ભારતની સ્વતંત્રતા પછી કચ્છ 'ભાગ C' રાજ્ય તરીકે હતું અને ભારત સરકારના મુખ્ય કમિશનર દ્વારા તેનું સંચાલન કરવામાં આવતું હતું. 1956માં ભારતમાં રાજ્યોનું પુનર્ગઠન થયું. આ દરમિયાન કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને આસપાસના અન્ય પ્રદેશોને બોમ્બે રાજ્યનો ભાગ બનાવવા માટે મર્જ કરવામાં આવ્યા.
ત્યારબાદ 1 મે, 1960ના રોજ બોમ્બે રાજ્યને વિભાજીત કરવામાં આવ્યું અને બે અલગ રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત અસ્તિત્વમાં આવ્યા. તે સમયથી કચ્છ જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યનો અભિન્ન ભાગ છે.
