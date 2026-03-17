GK : ભારતનું સૌથી વધુ ઊંચાઈ પર આવેલું ગામ કયું છે ? 150થી પણ ઓછી છે વસ્તી !
GK : પહાડોમાં ફરવાનું કોને ન ગમે ? લગભગ દરેકને પહાડી પ્રદેશોમાં ફરવાનું ગમે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતનું સૌથી ઊંચું ગામ કયું છે અને તે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે ? ત્યારે આ લેખમાં તેના વિશે જાણીશું.
GK : ઉનાળાની ઋતુ શરૂ થવાની છે. મોટાભાગના લોકો માટે વર્ષના આ સમયે વેકેશન માટે પર્વતો સૌથી પ્રિય સ્થળ છે. ત્યારે પહાડી વિસ્તારોમાં ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન પ્રવાસીઓની સંખ્યા હંમેશા વધી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતનું સૌથી ઊંચું ગામ કયું છે ?
ભારતનું સૌથી ઊંચું ગામ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. આ ગામ હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યના સ્પીતિ જિલ્લામાં આવેલું છે. આ ગામને બધા કોમિકના નામથી જાણે છે. કોમિક દેશનું સૌથી ઊંચું ગામ છે.
આસપાસના પર્વતોની મનમોહક સુંદરતા અને વિસ્તારની શાંતિ ઉપરાંત કોમિક તેના તાંગ્યુડ મઠ માટે પણ જાણીતું છે, જે ભારતના સૌથી ઊંચા મઠોમાં સ્થાન ધરાવે છે. આ પ્રાચીન મઠ 14મી સદીની હોવાનું મનાય છે.
કોમિક સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 15000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલું છે અને તે સામાન્ય ભારતીય ગામડાઓ સાથે બિલકુલ સામ્યતા ધરાવતું નથી. 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ આ ગામમાં 150થી ઓછા લોકો રહે છે.
કોમિક ગામ વિશ્વના સૌથી ઊંચા મોટરેબલ ગામડાઓમાંનું એક છે. આ ગામ મોટરેબલ રોડ દ્વારા જોડાયેલું છે, જેનો અર્થ છે કે મોટર ગાડી દ્વારા સરળતાથી પહોંચી શકાય છે.
