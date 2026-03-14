ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોઆ છે વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર... લંબાઈ એટલી છે કે તેમાં બની જાય 4 ફૂટબોલ મેદાન

આ છે વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર... લંબાઈ એટલી છે કે તેમાં બની જાય 4 ફૂટબોલ મેદાન

GK : એક દેશથી બીજા દેશમાં ક્રૂડ ઓઇલ પરિવહન કરવા માટે જહાજોની જરૂર પડે છે. આ ક્રૂડ ઓઇલનું દરિયાઈ માર્ગો દ્વારા પરિવહન કરતા જહાજોને ઓઇલ ટેન્કર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું ઓઇલ ટેન્કર કયું છે ? તે કયા નામે ઓળખાય છે ? આ વિશાળ જહાજની લંબાઈ કેટલી છે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:Mar 14, 2026, 03:12 PM IST

1/5
image

GK : દરિયાઈ માર્ગો દ્વારા ક્રૂડ ઓઈલના પરિવહન માટે વપરાતા જહાજને ઓઈલ ટેન્કર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓઈલ ટેન્કર વિવિધ કદના હોય છે. મોટાભાગના ઓઈલ ટેન્કરોને તેમની લંબાઈ પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

2/5
image

સૌથી મોટા ઓઈલ ટેન્કર અલ્ટ્રા લાર્જ ક્રૂડ કેરિયર (ULCC) કેટેગરીના છે. આ ટેન્કર લગભગ 2 થી 4 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઈલનું પરિવહન કરવામાં સક્ષમ હોય છે. મૂળભૂત રીતે ઓઈલ ટેન્કર જેશો વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના પરિવહનને સરળ બનાવવા માટે જાણીતા છે.  

3/5
image

વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કર સીવાઈઝ જાયન્ટ છે, જેને નોક નેવિસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સીવાઈઝ જાયન્ટ અલ્ટ્રા લાર્જ ક્રૂડ કેરિયર તેટેગરીમાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં ક્રૂડ ઓઈલના પરિવહન માટે કરવામાં આવતો હતો. તેને માનવ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.  

4/5
image

નોક નેવિસ એટલા વિશાળ કદનું ઓઇલ ટેન્કર છે કે તેની લંબાઈ ચાર ફૂટબોલ મેદાન જેટલી છે. આ વિશાળ જહાજ આશરે 458 મીટર લાંબું છે. તેના વિશાળ પરિમાણોને કારણે તે નોંધપાત્ર રીતે મોટા જથ્થામાં ક્રૂડ તેલનું પરિવહન કરવામાં સક્ષમ હતું, ખાસ કરીને તે લગભગ 4.1 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ તેલનું વહન કરી શકે છે.  

5/5
image

એક દેશથી બીજા દેશમાં વિશાળ જથ્થામાં ક્રૂડ ઓઇલનું પરિવહન કરવા માટે ઓઇલ ટેન્કર પ્રાથમિક માધ્યમ માનવામાં આવે છે. સુએઝ કેનાલ જેવા મુખ્ય દરિયાઈ માર્ગો એ એવા માર્ગો છે જેના દ્વારા વિશ્વના સૌથી મોટા તેલ ટેન્કરો સામાન્ય રીતે મુસાફરી કરે છે.

Trending Photos