/200 રૂપિયાને પાર પહોંચ્યા GMP, IPO 8થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ખુલશે, જાણો કિંમત

IPO News: કનોહર ઇલેક્ટ્રિકલ્સનો IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં 205 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. ગઈકાલની સરખામણીમાં આજે રવિવારે જીએમપીમાં વધારો થયો છે.
IPO News: આ અઠવાડિયે ઘણી કંપનીઓના IPO ખુલી રહ્યા છે. કનોહર ઇલેક્ટ્રિકલ્સનો આઇપીઓ પણ તેમાંથી એક છે. ગ્રે માર્કેટમાં આ કંપનીના IPOની સ્થિતિ ઘણી મજબૂત છે. હાલમાં જીએમપી 205 રૂપિયાના લેવલે છે. ગઈકાલની સરખામણીએ GMPમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.
કનોહર ઈલેક્ટ્રિકલ્સ આઈપીઓનું કદ 1055.74 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 47.47 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. તે જ સમયે, કંપની ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 1.20 કરોડ શેર જાહેર કરશે. IPO 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપની દ્વારા શેરની ફાળવણી 11 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ થઈ શકે છે. તે જ સમયે, લિસ્ટિંગ 16 સપ્ટેમ્બરે થઈ શકે છે.
આ મેઈનબોર્ડ આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 601 રૂપિયાથી 632 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીએ 23 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. જેના કારણે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14536 રૂપિયાની શરત લગાવવી પડશે.
ઈન્વેસ્ટર્સ ગેઈનના અહેવાલ મુજબ, આજે રવિવારે ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો આઈપીઓ 205 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. ગ્રે માર્કેટ IPO આજે તેમની મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગઈકાલની સરખામણીમાં જીએમપીમાં 15 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે મહત્તમ 50 ટકા અનામત રહેશે. તે જ સમયે, ઓછામાં ઓછા 35 ટકા શેર રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત રહેશે. ઓછામાં ઓછા 15 ટકા NII માટે અનામત રહેશે.
આ કંપનીની સ્થાપના 1972માં થઈ હતી. કંપની ભારતમાં ટ્રાન્સફોર્મરનું ઉત્પાદન કરે છે. કનોહર ઇલેક્ટ્રિકલ્સ પાવર ટ્રાન્સમિશન, રેલવે, રિન્યુએબલ એનર્જી અને પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સેક્ટરમાં કામ કરે છે. કંપની પાસે બે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે. બંને એકમો મેરઠમાં સ્થિત છે. કંપનીની દિલ્હી, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક અને ચેન્નાઈમાં પ્રાદેશિક કચેરીઓ છે. આ કંપનીમાં કુલ 526 કર્મચારીઓ છે.
કંપની મૂડી ખર્ચ માટે 64.18 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. તે જ સમયે, વર્કિંગ કેપિટલમાં 155 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. કંપની સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે અન્ય ભંડોળનો ઉપયોગ કરશે.
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