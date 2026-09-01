/300ને પાર GMP, 25 ગણો થયો સબસ્ક્રાઈબ, IPOમાં રોકાણ કરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ

IPO News: આ કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યો છે. ESDS સોફ્ટવેર સોલ્યુશન્સ IPO પર રોકાણ કરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે.
IPO News: ESDS સોફ્ટવેર સોલ્યુશન IPO પહેલા બે દિવસમાં જ IPO 25થી વધુ ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર એ છે કે IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં 300 રૂપિયાથી વધુની ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ પહેલાથી જ મજબૂત લિસ્ટિંગના સંકેતો આપી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે, પહેલા બે દિવસમાં IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 19.67 ગણો, QIBમાં 0.76 વખત અને NIIમાં 73.34 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
કંપનીનો IPO 27 ઓગસ્ટના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 216 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
ESDS સોફ્ટવેર સોલ્યુશન IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 408 રૂપિયાથી 429 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 34 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,586 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. IPO 28 ઓગસ્ટના રોજ ખુલ્યો. આજે, 1 સપ્ટેમ્બર, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે.
IPO હાલમાં 316 રૂપિયાના GMP પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 73 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. જો કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં GMPમાં ઘટાડો થયો છે. એક સમયે, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 372 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો હતો. IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 275 રૂપિયા છે.
કંપની ડેટા સેન્ટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સાધનો માટે 576 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. લિસ્ટિંગ સમયે, કંપનીમાં પ્રમોટર અને પ્રમોટર જૂથનો હિસ્સો 46.06 ટકાથી ઘટીને 39.47 ટકા થશે. જનતાનો હિસ્સો 53.94 ટકાથી વધીને 60.53 ટકા થશે.
30 જૂન, 2026 સુધીમાં, કંપનીમાં કુલ 993 કર્મચારીઓ હતા. કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ પણ ઘણી સારી છે. ગયા નાણાકીય વર્ષમાં, કંપનીનો નફો (ટેક્સ પછી) 120.82 કરોડ રૂપિયા (આશરે 1.56 બિલિયન ડોલર) હતો. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, કંપનીનો નફો 55.61 કરોડ રૂપિયા (આશરે 5.61 બિલિયન ડોલર) હતો.
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