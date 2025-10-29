ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

GMP ₹800થી ઉપર દેખાડી રહ્યું છે લિસ્ટિંગ, આજે ખુલ્યો આ કંપનીનો IPO, જાણો

IPO News: આ કંપનીનો IPO આજે, 29 ઓક્ટોબરે ખુલ્યો છે. કંપનીનો IPO કદ 1667.54 કરોડ રૂપિયા છે. રોકાણકારો માટે સદનસીબે, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યો છે. ચાલો આ IPOની વિગતો પર નજીકથી નજર કરીએ.
 

Updated:Oct 29, 2025, 11:22 AM IST

IPO News: કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 695 રૂપિયાથી 730 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીએ IPO માટે 20 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14,600 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 69 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કર્યું છે. IPO 31 ઓક્ટોબર સુધી ખુલ્લો રહેશે.  

ઓર્કલા ઇન્ડિયા લિમિટેડનો IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં સારો ટ્રેડિંગ કરી રહ્યો છે. જોકે, કંપનીના GMPમાં પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં ઘટાડો થયો છે. ઇન્વેસ્ટર્સગેનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 77 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો કંપનીના શેર રૂ. 800થી ઉપર લિસ્ટ થઈ શકે છે. એક સમયે, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 145 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. ત્યારથી, GMP લગભગ અડધો થઈ ગયો છે.

ઓર્કલા ઇન્ડિયા લિમિટેડનો IPO સંપૂર્ણપણે વેચાણ માટે ઓફર પર આધારિત છે. મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત છે. 35 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત છે અને ઓછામાં ઓછું 15 ટકા NIIs માટે અનામત છે.

કંપનીએ ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

