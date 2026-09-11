/132 રૂપિયા પર પહોંચ્યો GMP, આ મેઈનબોર્ડ IPO પર રોકાણ કરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ, જાણો

IPO News: રોકાણકારો રેન્ટોમોજો IPO પર રોકાણકારો ભારે રોકાણ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા દિવસે બપોરે 12:50 વાગ્યા સુધીમાં IPO 12 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
IPO News: આજે રેન્ટોમોજો IPO પર દાવ લગાવવાનો છેલ્લો દિવસ છે. IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે અને તેને રોકાણકારોનો સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે, જેના પરિણામે બપોરે 12:50 વાગ્યા સુધીમાં 12 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રિપ્શન થયું છે. કંપનીનો IPO કદ 1,255.57 કરોડ રૂપિયા છે. IPOમાં વેચાણ માટે ઓફર અને ફ્રેશ ઇશ્યૂ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. OFS હેઠળ, હાલના રોકાણકારો 1,105.57 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચી રહ્યા છે. રોકાણકારો ફ્રેશ ઇશ્યૂ દ્વારા 37.15 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખુલ્યો છે અને આજે એટલે કે 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ બંધ થશે.
કંપનીએ રેન્ટોમોજો IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 384 રૂપિયાથી 404 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. કંપનીએ 37 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14,948 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 20 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઓફર કર્યું છે.
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના રિપોર્ટ મુજબ, રેન્ટોમોજો IPOનો આજે ગ્રે માર્કેટમાં GMP 132 રૂપિયા છે, જે લિસ્ટિંગ ગેઇનમાં 32 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. આ IPO માટે સૌથી વધુ GMP 135 રૂપિયા હતો. નોંધનીય છે કે એક સમયે, ગ્રે માર્કેટમાં IPO 155 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
રિટેલ કેટેગરીમાં IPO ને 9.32 ગણાથી વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યા હતા. QIBs 1.69 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, અને NIIs 35 ગણાથી વધારે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. આ ઇશ્યૂ 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 376.07 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
આ એક ટેકનોલોજી આધારિત કંપની છે, જે ફર્નિચર અને ઈલેક્ટ્રીકલ ભાડે આપે છે. તેની સ્થાપના 2012માં થઈ હતી. 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, કંપનીનું સંચાલન 29 શહેરોમાં ફેલાયેલું છે. તે સમયે તેના 253,825 સબ્સ્ક્રાઇબર્સ હતા. કંપનીમાં કુલ 835 કાયમી કર્મચારીઓ હતા, જ્યારે 1,772 કર્મચારીઓ કરાર પર હતા.
કંપની હાલના દેવાને સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે ચૂકવવા માટે 70 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. 42.50 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ દર અથવા લાઇસન્સ ફી ચૂકવવા માટે કરવામાં આવશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
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