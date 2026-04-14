સોના-ચાંદીના ગ્રાહકોને મળી શકે છે મોટા સારા સમાચાર! 10% સુધી ઘટે શકે છે ભાવ? આ કારણે આવશે ઘટાડો

Gold Silver Price Prediction: જો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્ણયો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ વધારે વધી રહ્યો છે, ખરીદદારો સોના અને ચાંદીના ભાવ 10 ટકા સુધી ઘટી શકે છે. વધતી ફુગાવા અને ઊંચા વ્યાજ દરો આ ધાતુઓ પર દબાણ લાવી રહ્યા છે.

Updated:Apr 14, 2026, 05:00 PM IST

1/8
image

Gold Silver Price Prediction: સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓ હાલમાં નોંધપાત્ર દબાણ હેઠળ છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને વૈશ્વિક તણાવ આના મુખ્ય કારણો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્ણયો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ વધતા તણાવે ખાસ કરીને બજારની દિશા બદલી નાખી છે.   

2/8
image

યુદ્ધ અથવા અનિશ્ચિતતાના સમયમાં સોનાને સામાન્ય રીતે સલામત આશ્રયસ્થાન માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે પરિસ્થિતિ થોડી અલગ છે, અને તેની સીધી અસર સોના અને ચાંદીના ભાવ પર દેખાય છે.  

3/8
image

ખરેખર, જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થાય છે અને પ્રતિ બેરલ $120ને પાર કરે છે, ત્યારે તે ફુગાવાને સીધી અસર કરે છે. વધતી ફુગાવાથી વ્યાજ દર લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહે છે, જે સોના અને ચાંદી માટે નકારાત્મક પરિબળ છે. કારણ કે આ બિન-વ્યાજ-વહનકારી રોકાણો છે, રોકાણકારો હાઈ-રિટર્ન આપતા વિકલ્પો તરફ વળે છે.  

4/8
image

હાલના ડેટાના આધારે, યુએસ-ઈરાન તણાવ શરૂ થયા પછી સોનાના ભાવમાં લગભગ 8 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ચાંદીમાં 16 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. એક્સપર્ટ માને છે કે જો તેલના ભાવ 120 ડોલરથી ઉપર રહે છે, તો સોનામાં વધુ 10 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં, સોનું 4,400 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી નીચે આવી શકે છે, જ્યારે ચાંદી 67 ડોલર સુધી ઘટી શકે છે.  

5/8
image

જો કે, આ સંપૂર્ણપણે એકતરફી કહાની નથી. જો તેલના ભાવ ફરીથી 90 ડોલરથી નીચે આવે છે, તો ફુગાવાનું દબાણ ઓછું થશે, જે સંભવિત રીતે સોના અને ચાંદીને ટેકો આપશે. તે કિસ્સામાં, સોનું 5,000 ડોલરને વટાવી શકે છે, અને ચાંદી પણ 80 ડોલર થી ઉપર પહોંચી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે આખી રમત તેલના ભાવ અને વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત છે.  

6/8
image

બીજો મહત્વપૂર્ણ પરિબળ ડોલર અને વ્યાજ દરો છે. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે સોનું વધુ મોંઘુ થાય છે, અને તેની માંગ ઘટે છે. હાલમાં, ડોલર મજબૂત રહે છે, અને બજાર ધારી રહ્યું છે કે યુએસમાં વ્યાજ દરો ટૂંક સમયમાં ઘટાડવામાં આવશે નહીં. આ જ કારણ છે કે સોનું તેની ચમક ગુમાવી રહ્યું છે.  

7/8
image

આવનારા સમયમાં સોના અને ચાંદી બંનેમાં હાઈ અસ્થિરતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. રોકાણકારો માટે ઉતાવળમાં નિર્ણયો ન લેવા અને બજારના વલણો, ખાસ કરીને ક્રૂડ ઓઇલ અને ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા પછી જ રોકાણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.  

8/8
image

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Trending Photos