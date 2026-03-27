સોના અને ચાંદીના ETFમાં આજે 4%નો ઘટાડો, શું આ રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય છે? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Silver ETF Falls: છેલ્લા કેટલાક સમયથી મતલબ કે જ્યારથી યુદ્ધની શરૂઆત થઈ છે, ત્યારથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો-ઘટાડો ચાલી રહ્યો છે, જેની અસર માર્કેટમાં પણ જોવા મળી રહી છે, ETFમાં આજે 4 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જો કે એક્સપર્ટે આ ઘટાડા વિશે પણ જાણકારી આપી છે.
 

Updated:Mar 27, 2026, 07:41 PM IST

Gold Silver ETF Falls: આજે, 27 માર્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઘટાડાના દબાણને કારણે ચાંદીના એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડમાં 4 ટકાનો ઘટાડો થયો, જ્યારે ફ્યુચર્સ ભાવ સ્થિર રહ્યા. ગ્રોવ સિલ્વર ETF 4.40 ટકા ઘટીને 21.83 રૂપિયા થયો. HDFC સિલ્વર ETF 4 ટકા ઘટીને 212.76 રૂપિયા થયો.   

DSP સિલ્વર ETF બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ 3.96 ટકા ઘટીને 214.25 રૂપિયા થયો, જ્યારે કોટક સિલ્વર ETF 3.75 ટકા ઘટીને 21.58 રૂપિયા થયો. એડલવાઈસ સિલ્વર ETF 3.66 ટકા ઘટીને 222.51 રૂપિયા થયો. વર્તમાન ઘટાડો સૂચવે છે કે ETFમાં નફાની બુકિંગ અને ભાવ ગોઠવણો ચાલી રહી છે. આ અસ્થિર સત્રો દરમિયાન સામાન્ય છે.  

નિપ્પોન ઇન્ડિયા ETF ગોલ્ડ BeES, ICICI પ્રુડેન્શિયલ ગોલ્ડ ETF, અને એક્સિસ ગોલ્ડ ETF આજે લગભગ 1 ટકા ઘટ્યા હતા. નિપ્પોન ETF ગોલ્ડ BeES 0.92 ટકા ઘટીને 118.19 રૂપિયા થયો. ICICI પ્રુડેન્શિયલ ગોલ્ડ ETF 1.04 ટકા ઘટીને 122.21 રૂપિયા અને Axis Gold ETF 1.05 ટકા ઘટીને 188.90 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. MCX ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.  

મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. MCX પર સોનાના ભાવ આજે બપોરે 1.97 ટકા અથવા 2,806 રૂપિયા વધીને 1.43 લાખ રૂપિયા થયા છે. MCX પર સોનાનો ઇન્ટ્રાડે હાઇ 1.46 લાખ રૂપિયા છે.

ઈરાન યુદ્ધ અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. જો કે, વધતા તણાવથી ફુગાવો વધી શકે છે. આ દરમિયાન, યુએસ બજારમાં મંદી આવવાની અપેક્ષા છે, જે સોનાના ભાવને થોડો ટેકો આપી શકે છે. જો કે, વ્યાજ દરમાં વધારો ફરી એકવાર સોનાના ભાવ પર દબાણ લાવશે.

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

