/સોના-ચાંદીના ભાવ તૂટ્યા, ચાંદીમાં 4,200, તો સોનું આટલા રૂપિયા થયું સસ્તું, જાણો

MCX Gold Silver Fell: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોનાના ભાવમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. શુક્રવારે 3 ટકાથી વધુ ઘટાડા પછી, સોનાના ભાવમાં વધુ ઘટાડો થયો. ફુગાવા સામે લડવા માટે કેવિન વોર્શના વચનથી બજારમાં એવી અટકળો વધી ગઈ કે યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક વર્ષના અંત પહેલા વ્યાજ દરમાં વધારો કરી શકે છે.
MCX Gold Silver Fell: MCX પર શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં ભારે પ્રોફિટ-બુકિંગ અને નબળા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે, સોમવાર, 31 ઓગસ્ટના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં 2 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો. MCX પર સોનાનો વાયદો 2,600 રૂપિયા અથવા લગભગ 2 ટકાથી વધુ ઘટીને 1,53,640 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. ચાંદીનો વાયદો 4,200 રૂપિયા અથવા લગભગ 2 ટકાથી વધુ ઘટીને 2,32,501 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનો ઘટાડો થયો હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોનાના ભાવમાં હાહાકાર છે. શુક્રવારે 3 ટકાથી વધુ ઘટાડા પછી સોનાના ભાવમાં વધુ ઘટાડો થયો. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન કેવિન વોર્શના ફુગાવા સામે લડવાના વચનથી બજારની અટકળોમાં વધારો થયો કે યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક વર્ષના અંત પહેલા વ્યાજ દરમાં વધારો કરી શકે છે. આજે સોનામાં 1.2 ટકાનો ઘટાડો થયો, જે લગભગ 4,400 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. પાછલા સત્રમાં, જૂનની શરૂઆત પછીનો સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
સોનાના ભાવ ઘટાડામાં અનેક કારણો જવાબદાર રહ્યા છે, જેમાં સૌથી પહેલા વોર્શે વ્યોમિંગના જેક્સન હોલમાં ફેડના વાર્ષિક પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે નીતિ નિર્માતાઓ ફુગાવાને 2 ટકા લક્ષ્ય સુધી પાછો લાવશે, જે તેમના મતે એક ટકાઉ અને નિશ્ચિત લક્ષ્ય છે. વેપારીઓ હવે ફેડની આગામી સપ્ટેમ્બર બેઠકમાં દર વધારાની 50 ટકાથી વધુ શક્યતાનો અંદાજ લગાવે છે.
ગામા એસેટ મેનેજમેન્ટ એસએના ગ્લોબલ મેક્રો પોર્ટફોલિયો મેનેજર રાજીવ ડી મેલોએ બ્લૂમબર્ગને જણાવ્યું હતું કે, નીતિ કડક વલણ તરફનું પગલું ઘણા રોકાણકારો માટે આશ્ચર્યજનક હતું, તેથી સોના પર ટૂંકા ગાળાનું દબાણ ચાલુ રહી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે નજીકના ભવિષ્યમાં ભાવ 4,200 ડોલરથી 4,300 ડોલર પ્રતિ ઔંસની આસપાસ રહી શકે છે, અને તેઓ, લાંબા ગાળાના રોકાણકાર હોવાને કારણે, તેમના સોનાના રોકાણો જાળવી રાખશે.
તેલ પણ મોટી ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે: તેલના ભાવમાં વધારાથી ફુગાવાના દબાણમાં વધુ વધારો થયો. યુએસ સૈન્યએ રવિવારે ઇરાની રોકેટ લોન્ચર્સ પર હુમલો કર્યો જે જળમાર્ગમાં લેન્ડમાઇન મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાન પર આર્થિક દબાણની વ્યૂહરચના અપનાવ્યા પછી એક મહિનાથી વધુ સમયમાં ઇરાન સામે આ પ્રથમ યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી હતી.
ઓગસ્ટમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ 10%નો વધારો થયો છે અને જાન્યુઆરી પછીનો સૌથી મોટો માસિક વધારો થવાના માર્ગ પર છે. યુએસ ટ્રેઝરીએ મહિનાના મધ્યમાં અણધારી રીતે બોન્ડ બાયબેકમાં વધારો જાહેર કર્યા પછી ભાવમાં વધારો થયો હતો. ઉધાર ખર્ચને નિયંત્રિત કરવાના આ પગલાથી કહેવાતા 'ડિબેઝમેન્ટ ટ્રેડ'ને પુનર્જીવિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ થીમે 2025માં સોનાના ભાવમાં 65 ટકાનો વધારો કરવામાં મદદ કરી હતી.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.