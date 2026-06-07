/Gold Silver Price: સોના ચાંદીના ભાવ રવિવારે ફરી ઉથલપાથલ, જાણો આજના લેટેસ્ટ ભાવ

Gold Silver Price: જ્યારનું અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે યુદ્ધ શરૂ થયું છે, ત્યારથી સોના-ચાંદીની સાથે પેટ્રોલ-ડિઝલ અને ગેસના ભાવમાં મોટી ઉથલ પાથલ જોવા મળી રહી છે, સોનાના ભાવમાં આવેલો ઉછાળો અચાનક તૂટી ગયો, ત્યારે આજે 07 જુનના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
Gold Silver Price: છેલ્લા અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ગયા અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો હતો. ગયા અઠવાડિયામાં ચાંદીના ભાવમાં પણ 11000થી વધારેનો ઘટાડો થયો હતો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના અહેવાલ મુજબ, શુક્રવાર અને 5 જૂન, 2026ના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 154,190 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ 153,573 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 141,238 રૂપિયા 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 115,643 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 90,201 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. એ નોંધવું જોઈએ કે 2 જૂને સોનાનો ભાવ 156,296 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો.
શુક્રવારે, ચાંદીનો ભાવ 254,950 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. ઇન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન સોમવારથી શુક્રવાર સુધી દરરોજ બે વાર ભાવ જાહેર કરે છે. શનિવાર અને રવિવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેન્દ્ર સરકારે સોના અને ચાંદી પર આયાત ડ્યુટી વધારી છે. પહેલાં, આયાત ડ્યુટી 6 ટકા હતી. હવે, સોના અને ચાંદી ખરીદવા માટે 15 ટકા આયાત ડ્યુટી જરૂરી છે. કેન્દ્ર સરકારે ડ્યુટીમાં 9 ટકાનો વધારો કર્યો છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જનતાને એક વર્ષ સુધી સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને PM મોદીએ લોકોને આ અપીલ કરી છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધારાને કારણે ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશોને પહેલાથી જ વધુ પૈસા ખર્ચ થઈ રહ્યા છે. વિશ્વભરના દેશો હાલમાં દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારને બચાવવા માટે વિવિધ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત મોટા પ્રમાણમાં સોનાની આયાત કરે છે.
લગ્નની મોસમ પૂરી થઈ ગઈ છે. પરિણામે, બુલિયન માર્કેટમાં ખરીદદારોની સંખ્યામાં ફરી એકવાર ઘટાડો થયો છે. હાલની પરિસ્થિતિ છતાં, ખરીદદારો સોનું ખરીદવાનું ટાળી રહ્યા છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.