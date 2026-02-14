ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સોના અને ચાંદીના ભાવ થયા ક્રેશ, સામાન્ય લોકોને મળશે મોટી રાહત ! જાણો લેટેસ્ટ કિંમતો

Gold Silver Price Crash: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો યથાવત રહ્યો છે, મહિનાની શરૂઆતમાં થોડા દિવસના વધારા બાદ સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, મોટો ઘટાડો અને ભાવ ક્રેશ પણ થયા છે, ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે કે ભાવમાં આવતા દિવસોમાં વધારો થાય છે કે ઘટાડો ચાલુ રહેશે.
 

Updated:Feb 14, 2026, 07:45 PM IST

Gold Silver Price Crash: ફેબ્રુઆરી મહિનો કિંમતી ધાતુઓના બજાર માટે ભારે ઉથલ પાથલ વાળો સાબિત થયો છે. મહિનાની શરૂઆતમાં સોના અને ચાંદી નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા હતા, પરંતુ બીજા અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં બજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઊંચા સ્તરે ખરીદી કરનારાઓ માટે આ એક આંચકો છે, જ્યારે નવા ખરીદદારો માટે આ એક તક તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.  

મહિનાના પહેલા દિવસે, 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ લગભગ 1,81,000 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું હતું. આ ભાવ ઐતિહાસિક માનવામાં આવતો હતો. પરંતુ માત્ર બે અઠવાડિયામાં, ચિત્ર બદલાઈ ગયું. 14 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં, સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ લગભગ 1,56,000 રૂપિયા સુધી ઘટી ગયો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે 14 દિવસમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ આશરે 25,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. આ તીવ્ર ઘટાડાએ બજારને આશ્ચર્યચકિત કર્યું છે.  

ચાંદીની વધઘટ વધુ ગંભીર હતી. મહિનાની શરૂઆતમાં, તેની કિંમત 3.50 લાખ રૂપિયાથી 4.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની વચ્ચે પહોંચી ગઈ હતી. જોકે, તે જ ચાંદી હવે ઘટીને 2.80 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ છે. બે અઠવાડિયામાં લગભગ 1.40 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના ઘટાડાએ રોકાણકારોને પુનર્વિચાર કરવાની ફરજ પાડી છે. જેમણે ઊંચા સ્તરે નફો કર્યો હતો, તેઓએ ઝડપથી વેચાણ કર્યું, જેનાથી ઘટાડાનો દોર વધુ ઝડપી બન્યો.

પ્રોફીટ બુકિંગ: જાન્યુઆરીના અંતમાં તીવ્ર વધારા પછી, મોટા રોકાણકારોએ નફો બુક કરવાનું શરૂ કર્યું, ડોલરની અસર: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં યુએસ ડોલર મજબૂત થયો, જેનાથી કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ વધ્યું  

બજેટ પરિબળ: બજેટ પછી ટેક્સ અને ડ્યુટીમાં ફેરફારની અસર બજારમાં પણ અનુભવાઈ, આ બધા પરિબળોએ સંયુક્ત રીતે બજારની દિશા બદલી નાખી છે  

એક્સપર્ટ માને છે કે લગ્નની મોસમને કારણે વર્તમાન ઘટાડો ખરીદીની તક હોઈ શકે છે. જો કે, બજાર હજુ સંપૂર્ણપણે સ્થિર થયું નથી. કિંમતોમાં વધુ વધઘટ શક્ય છે, તેથી રોકાણ કરતા પહેલા અથવા મોટી ખરીદી કરતા પહેલા વલણ પર નજર રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે.

