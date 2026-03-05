Today Gold Silver Price: સોના-ચાંદીના ભાવમાં ફરી ભડકો ! એક્સપર્ટે કરી મોટી ભવિષ્યવાણી, જાણો
Today Gold Silver Price: MCX પર એપ્રિલ સોનાનો વાયદો 1,600 રૂપિયા અથવા 1 ટકા વધીને 1,63,142 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. આ દરમિયાન, મે મહિનામાં ચાંદીનો વાયદો લગભગ 2 ટકા વધીને 2,70,501 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો છે. બુધવારે, સોનું 0.30% વધીને 1,61,525 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું, જ્યારે ચાંદી લગભગ 2,65,560 રૂપિયા પર સ્થિર રહી હતી.
Today Gold Silver Price: આજે સવારે, ગુરુવાર, 5 માર્ચે MCX પર સોનાનો ભાવ લગભગ 1 ટકા વધ્યો. યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન સલામત રોકાણોની માંગમાં વધારો થવાને કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. જોકે, ડોલર મજબૂત થવા અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષાઓ નબળી પડવાને કારણે સોનામાં વધારો મર્યાદિત હતો.
MCX પર એપ્રિલ મહિનામાં સોનાનો વાયદો 1,600 રૂપિયા વધીને ₹1,63,142 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. મે મહિનામાં ચાંદીનો વાયદો લગભગ 2% વધીને ₹2,70,501 પ્રતિ કિલો થયો. બુધવારે, સોનું 0.30 ટકા વધીને ₹1,61,525 પર બંધ થયું, જ્યારે ચાંદી લગભગ ₹2,65,560 પર સ્થિર રહી.
ડોલર ઇન્ડેક્સ 0.20 ટકા વધીને 98.98 પર પહોંચ્યો, જેના કારણે ડોલર-મૂળભૂત સોનું અન્ય ચલણોમાં મોંઘુ બન્યું. આ અઠવાડિયે ડોલર 1 ટકાથી વધુ મજબૂત થયો છે કારણ કે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધે કોમોડિટીના ભાવમાં વધારો કર્યો છે અને ફુગાવાના દબાણને વેગ આપ્યો છે, જેના કારણે ફેડ રેટ ઘટાડામાં વિલંબ થવાની આશંકા છે.
ભૌગોલિક રાજકીય અસ્થિરતા દરમિયાન સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓ સલામત આશ્રયસ્થાનો બની જાય છે. યુએસ-ઈરાન યુદ્ધે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર, ઉર્જા પુરવઠા અને તેલ માર્ગો વિશે ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. ડોલરની નબળાઈએ પણ કિંમતોને ટેકો આપ્યો હતો, કારણ કે નબળા ડોલર અન્ય ચલણો ધરાવતા ખરીદદારો માટે સોનું સસ્તું બનાવે છે. યુદ્ધને કારણે તેલના ભાવમાં વધારો થવાથી ફુગાવાનો ભય વધ્યો છે.
પૃથ્વી ફિનમાર્ટના મનોજ કુમાર જૈન કહે છે કે આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીમાં વધઘટ થશે. સોનાને 5,080 ડોલર અને 5,034 ડોલર પર સપોર્ટ મળી શકે છે, જ્યારે પ્રતિકાર 5,220 ડોલર અને 5,280 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર મળી શકે છે. ચાંદીને 80.80 ડોલર અને 76.60 ડોલર પર સપોર્ટ મળશે, અને પ્રતિકાર 86.40 ડોલર અને 90.00 ડોલર પર રહેશે.
બજારો યુએસ આર્થિક ડેટા પર પણ નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. બેરોજગારીના દાવાઓનો ડેટા આજે જાહેર કરવામાં આવશે, જે શ્રમ બજારના સ્વાસ્થ્યને દર્શાવે છે. આવતીકાલે, ફેબ્રુઆરીનો રોજગાર અહેવાલ ફેડ નીતિ નક્કી કરતો મહત્વપૂર્ણ રહેશે. મજબૂત ડેટા ડોલરને ઊંચો ધકેલી દેશે અને સોનાને ઘટાડશે, જ્યારે નબળા ડેટા સોનાને વેગ આપશે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
