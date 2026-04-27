હોમફોટોGold Silver Price Today : લગ્નની સિઝન વચ્ચે સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો, જાણો શું છે આજનો ભાવ

Gold Silver Price Today : લગ્નની સિઝન વચ્ચે સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો, જાણો શું છે આજનો ભાવ

Gold Silver Price Today : આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નજીવો વધારો જોવા મળ્યો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન અનુસાર, ચાંદીમાં લગભગ ₹278 વધ્યા છે, જ્યારે સોનું પણ મોંઘું થયું છે. ત્યારે સોના અને ચાંદીનો આજનો ભાવ શું છે તેના પર એક નજર કરીએ.

Updated:Apr 27, 2026, 02:10 PM IST

1/5
image

Gold Silver Price Today : આજે 27 એપ્રિલે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ ₹278 વધીને ₹2,44,103 પર પહોંચી ગયો છે. અગાઉ તેની કિંમત ₹2,43,825 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી.  

2/5
image

તો 24 કેરેટ સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો 10 ગ્રામનો ભાવ ₹16 વધીને ₹1,51,495 પર બંધ થયો હતો. આ પહેલા 23 એપ્રિલે તેની કિંમત ₹1,51,479 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતી.

3/5
image

2026માં અત્યાર સુધી સોનાના ભાવ ₹18,000નો વધારો થયો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, 10 ગ્રામ સોનાની કિંમત ₹1.33 લાખ હતી. તે હવે ₹1.51 લાખ પર પહોંચી ગઈ છે.

4/5
image

આ વર્ષે ચાંદીના ભાવમાં ₹14,000નો વધારો થયો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2.30 લાખના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહી હતી. તે હવે વધીને ₹2.44 લાખ થઈ ગઈ છે.  

5/5
image

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને મજબૂત ડોલરને કારણે વધતી જતી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી રહી છે. 

Trending Photos