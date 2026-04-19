ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોToday Gold Silver Price: સોનું થયું 23892 રૂપિયા સુધી સસ્તુ, ચાંદીમાં પણ 1.32 લાખનો ઘટાડો, જાણો અક્ષય તૃતીયાના ભાવ

Today Gold Silver Price: સોનું થયું 23892 રૂપિયા સુધી સસ્તુ, ચાંદીમાં પણ 1.32 લાખનો ઘટાડો, જાણો અક્ષય તૃતીયાના ભાવ

Gold Silver Price on Akshaya Tritiya:  આજે, રવિવારે, અક્ષય તૃતીયાના તહેવાર નિમિત્તે, સોનાના ભાવમાં તેના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરની સરખામણીમાં 23982 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
 

Updated:Apr 19, 2026, 03:31 PM IST

Gold Silver Price on Akshaya Tritiya: આજે, રવિવાર, 19 એપ્રિલ, અક્ષય તૃતીયાનો શુભ તહેવાર છે. સોનું ખરીદનારા લોકો માટે સારા સમાચાર છે. સોનાના ભાવમાં તેમના રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરની તુલનામાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ચાંદીના ભાવ પણ તેમના ઉચ્ચતમ સ્તરથી નોંધપાત્ર રીતે નીચે આવી ગયા છે.   

ઇન્ડિયન બુલિયન્સ એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹151358 હતો. શુક્રવારે સવારે ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 247930 હતા. 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સોનાનો રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹175430 હતો. ત્યારથી, સોનાના ભાવમાં ₹23982નો ઘટાડો થયો છે. ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹132058નો ઘટાડો થયો છે.  

આજે એટલે કે 19 એપ્રિલના રોજ અક્ષય તૃતીયા છે, બુલિયન બજારમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર 151,358 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. 23 કેરેટ સોનાનો દર 150,752 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. 22 કેરેટ સોનાનો દર 138,644 રૂપિયા છે, 18 કેરેટ સોનાનો દર 113,519 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 88,544 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.   

ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરો અનુસાર, ચાંદી આજે 247,930 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના ભાવે વેચાઈ રહી છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા શુક્રવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. શનિવાર અને આજના રવિવારને કારણે નવા દર જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી.  

1 એપ્રિલે સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹150853 હતો. તેના આધારે, સોનાના ભાવમાં ખાસ ફેરફાર થયો નથી. 1 એપ્રિલે ચાંદીના ભાવ ₹239836 હતા. ત્યારથી, આજ સુધી, અક્ષય તૃતીયા સુધી ભાવ ₹8094 વધ્યા છે.  

યુદ્ધે અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. એક દિવસ, સારા સમાચાર આવે છે, જ્યારે બીજા દિવસે, ખરાબ સમાચાર રોકાણકારોની ભાવનાને હચમચાવી નાખે છે. આ જ કારણ છે કે એપ્રિલમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો નથી.

વધુમાં, સોના અને ચાંદીના રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું છે, જે નોંધપાત્ર ભાવની ગતિવિધિના અભાવમાં પણ ફાળો આપે છે.

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

