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Gold Silver Price: સોનું થયું ₹4,118 સસ્તું, ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો! હવે આગળ શું રહેશે ચાલ?

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:57 PM IST

Gold Silver Price: છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં 4,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો છે. જો કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો ઘટાડો મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે લોકો હાલ ખરીદવા પર વિચાર કરી રહ્યા છે, હાલ તહેવારની સિઝન હોવાના કારણે તેના ભાવમાં વધારો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

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Gold Silver Price: શુક્રવારે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. 28 ઓગસ્ટના રોજ સોનાના ભાવમાં 1 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન કેવિન વોર્શના ભાષણ બાદ આ ઘટાડો થયો, જેમણે ભવિષ્યમાં વ્યાજ દરમાં વધારાનો સંકેત આપ્યો હતો. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, સોનાના ભાવ પ્રતિ ઔંસ 4563.05 ડોલર પર પહોંચી ગયા છે. 25 ઓગસ્ટના રોજ સોનાના ભાવ પ્રતિ ઔંસ 4696.18 ડોલર પર પહોંચ્યા પછી આ ઘટાડો થયો, જે ત્રણ મહિનામાં સૌથી વધુ છે.  

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બુલિયન માર્કેટમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 156,780 રૂપિયા હતો, જે 2,830 રૂપિયા અથવા 1.770 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. કિટકોના અહેવાલ મુજબ, લેટેસ્ટ યુએસ રોજગાર ડેટા પણ સોનાના ભાવને અસર કરી રહ્યો છે. ગયા વર્ષની તુલનામાં, આ વર્ષે તેમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.  

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25 ઓગસ્ટથી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 4,118 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 158,226 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. અગાઉ, 25 ઓગસ્ટના રોજ, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 162,344 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. એ નોંધવું જોઈએ કે આજે શનિવાર હોવાથી, ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન નવા ભાવ જાહેર કરશે નહીં.  

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25 ઓગસ્ટના રોજ, 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 243,446 રૂપિયા હતો. શુક્રવારે, તે ઘટીને 240,382 રૂપિયા થયો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ 3,064 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.  

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ગઈકાલે અને શુક્રવારે, 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ 157592 રૂપિયા, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 144395, 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 118670 અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 92562 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો.  

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હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બ્લોકેજથી સોના પર પણ અસર પડી રહી છે. ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવે સોનાની ભાવના પર નકારાત્મક અસર કરી છે.

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Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

TAGS:
Gold Silver Price
Gold price

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