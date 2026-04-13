Gold Price: અક્ષય તૃતીયા પહેલા ભારે ડિસ્કાઉન્ટ પર મળે છે ગોલ્ડ! હાલ ખરીદ લેવામાં કેમ છે સમજદારી?

Gold Buying on Akshay Tritiya 2026: પરંપરાગત રીતે, ભારતીય રોકાણકારો માટે સોનું હંમેશા સલામત અને વિશ્વસનીય વિકલ્પ રહ્યો છે. જોકે, રોકાણકારો માટે એ સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે સોનું "લાગણીથી ચાલતી" સંપત્તિ છે. જો તમે પરંપરાગત અક્ષય તૃતીયાના દિવસે સોનું ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમે એક મહત્વપૂર્ણ તક ગુમાવી શકો છો. બજારના એક્સપર્ટ કહે છે કે સોનાના ભાવમાં હાલનો ઘટાડો તોફાન પહેલાની શાંતિ જેવો છે.

Updated:Apr 13, 2026, 10:28 PM IST

Gold Buying on Akshay Tritiya 2026: અક્ષય તૃતીયાનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, અને આ દિવસે સોનું ખરીદવું દરેક ભારતીય ઘરમાં શુભ માનવામાં આવે છે. આર્થિક અનિશ્ચિતતાના સમયમાં તે રક્ષણાત્મક કવચ તરીકે કામ કરે છે. જો કે, રોકાણકારો માટે એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સોનું લાગણીથી ચાલતી સંપત્તિ છે. તેની કિંમત કંપનીના નફા અથવા મૂળભૂત આર્થિક માપદંડો દ્વારા નહીં, પરંતુ ફક્ત વૈશ્વિક માંગ અને પુરવઠાના સંતુલન દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.  

આ વર્ષે, ગણિત થોડું અલગ છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષો પર નજર કરીએ તો, સોનાનું પ્રદર્શન ખૂબ જ અસ્થિર રહ્યું છે. વૈશ્વિક ફુગાવામાં વધારો, ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા મોટા પાયે સોનાની ખરીદીને કારણે તેના ભાવ નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યા. જો કે, એક અઠવાડિયાના વધારા પછી, સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સપ્તાહના અંતે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેની વાટાઘાટો નિષ્ફળ જવાથી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના તણાવને કારણે સોનાની ચમક ઝાંખી પડી ગઈ છે.  

12 એપ્રિલ સુધીમાં, દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,52,990 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જ્યારે મુંબઈમાં તે ₹1,52,840 પ્રતિ 10 ગ્રામની આસપાસ પહોંચ્યો હતો.  

ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે અક્ષય તૃતીયા જેવા મુખ્ય તહેવારો દરમિયાન માંગ અચાનક વધી જાય છે, જેના કારણે ભાવ ફરી વધી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે ગયા મહિનાના નીચા ભાવે ખરીદી કરો છો, તો તમે ફક્ત ઓછા પૈસા ખર્ચશો નહીં પરંતુ તહેવાર પહેલાના સંભવિત વધારાથી પણ લાભ મેળવશો.  

સોમવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ દબાણ હેઠળ આવ્યા. અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નાકાબંધીની જાહેરાત કર્યા પછી, આ કિંમતી ધાતુઓના ભાવ 2 ટકા સુધી ઘટ્યા. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, સોનાના વાયદા (5 જૂનનો કરાર) 0.78 ટકા અથવા ₹1,195 ઘટીને ₹1,51,457 પ્રતિ 10 ગ્રામના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા.  

બજારના એક્સપર્ટ માને છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને સેન્ટ્રલ બેંકની માંગ લાંબા ગાળે સોનાના ભાવમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. વર્તમાન ઘટાડો ફક્ત એક કામચલાઉ ચક્ર છે. જો તમે અક્ષય તૃતીયા (શુભ સમય) સુધી રાહ જુઓ છો, તો ત્યાં સુધીમાં ભાવ 2,000 રૂપિયાથી 3,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ વધી શકે છે.  

શુભ કાર્ય માટે મુહૂર્ત (શુભ સમય) જરૂરી છે, પરંતુ રોકાણ માટે યોગ્ય ભાવ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. તમે આજે ઓછી કિંમતે સોનું ખરીદી શકો છો અને તેને ઘરે લાવી શકો છો અથવા અક્ષય તૃતીયા પર તેની પૂજા કરી શકો છો. એક સ્માર્ટ રોકાણકાર તે છે જે બજારના ઘટાડાનો લાભ લે છે. તેથી, રાહ જોવાનું બંધ કરો અને આ સુવર્ણ ઘટાડાને બચતમાં ફેરવો!  

મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના કોમોડિટીઝ વિશ્લેષક માનવ મોદીના મતે, એક અઠવાડિયાના વધારા પછી સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આ સપ્તાહના અંતે યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટોની નિષ્ફળતા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ તણાવ વધવાને કારણે છે. જો કે, એવું જોવા મળ્યું છે કે જ્યારે વિશ્વમાં ભયનું વાતાવરણ હોય છે, ત્યારે સોનાની ચમક વધે છે.  

યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે કામચલાઉ યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કર્યા પછી વાતાવરણમાં સુધારો થયો હોવા છતાં, કરારની ટકાઉપણું અંગે અનિશ્ચિતતા, ખાસ કરીને લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ સ્થાનો પર સતત ઇઝરાયલી હુમલાઓ વચ્ચે, રોકાણકારોને સાવધાન રાખ્યા છે. વાટાઘાટોમાં ભાગ લેવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના સતત બંધ થવા અંગે મિશ્ર સંકેતોએ ભૂ-રાજકીય જોખમો જાળવી રાખ્યા છે.  

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

