ગુજરાતી ન્યૂઝ

કોડીના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે સોનું, દુધ અને બ્રેડ કરતા પણ છે સસ્તું, ખરીદીને ભારત પણ લાવી શકાય છે, જાણો નિયમો

World Cheapest Gold Rate: ભારતના લોકો સોનાના ઊંચા ભાવથી ચિંતિત છે, પરંતુ એક એવો દેશ છે જ્યાં સોનું ખૂબ જ ઓછા ભાવે મળી રહ્યું છે. તે દૂધ અને ઈંડા કરતાં પણ સસ્તું છે. તમને 1,000 રૂપિયામાં ગળાનો હાર મળી શકે છે.

Updated:Apr 10, 2026, 06:20 PM IST

World Cheapest Gold Rate: ભારતમાં સોનાનો ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યો છે. જાન્યુઆરીમાં, સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.80 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું હતું. જોકે, મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધને કારણે, તે થોડું ઘટીને હાલમાં 1.53 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે. જ્યારે ભારતમાં લોકો ઊંચા ભાવને કારણે સોનું ખરીદી શકતા નથી, ત્યારે બીજો એક દેશ છે જ્યાં સોનું 100થી 200 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે.  

તમને આ સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે, પરંતુ તે સાચું છે. વેનેઝુએલામાં વિશ્વનો સૌથી મોટો તેલ ભંડાર છે. 303 અબજ બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ ધરાવતો વેનેઝુએલા ગંભીર ફુગાવાથી ઝઝૂમી રહ્યો છે. ત્યાં ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે, જ્યારે સોનું ખૂબ જ ઓછા ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. 

2026માં, વેનેઝુએલામાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ 100થી 200 રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. ત્યાં એક ગ્રામ સોનાની કિંમત 670.53 વેનેઝુએલાના બોલિવર છે.  

જો તમે આ જુઓ, તો તમે 10 ગ્રામ સોનું 1100થી 2000 રૂપિયામાં ખરીદી શકો છો. સોનું ભલે નજીવું હોય, પણ ત્યાં ખાદ્ય પદાર્થો ખૂબ મોંઘુ છે. એક લિટર દૂધની કિંમત 175 રૂપિયા, બ્રેડના પેકેટની કિંમત 170 રૂપિયા અને એક ડઝન ઈંડાની કિંમત 233 રૂપિયા છે. પાણીની કિંમત પણ આસમાને પહોંચી રહી છે.  

વેનેઝુએલામાં સસ્તા સોનાનું સૌથી મોટું કારણ તેના ચલણની નબળી સ્થિતિ છે. વેનેઝુએલાના ચલણ, બોલિવરનું મૂલ્ય સતત ઘટી રહ્યું છે. નોટો નકામી બની રહી છે. ચલણ નબળું પડવાથી તેની અર્થવ્યવસ્થાને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. વેનેઝુએલામાં પૈસાનું મૂલ્ય લગભગ શૂન્ય થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે ત્યાં સોનું સસ્તું છે.  

વેનેઝુએલામાં વિશ્વનો સૌથી મોટો તેલ ભંડાર છે, પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર અને ખોટી નીતિઓએ દેશને આર્થિક કટોકટીમાં ફસાવી દીધો છે. આ તેલ હોવા છતાં, ફુગાવો ઝડપથી વધી રહ્યો છે. વેનેઝુએલાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં 113 મેટ્રિક ટન સોનું મોકલ્યું હતું.  

તેલ ઉપરાંત, વેનેઝુએલામાં સોનાનો વિશાળ ભંડાર પણ છે. દેશમાં 4 મિલિયન ટન સોનાનો ભંડાર હોવાનો અંદાજ છે. કાલાઓ ગામ એક મુખ્ય સોનાની ખાણકામ કેન્દ્ર છે.  

તમે વિદેશથી સોનું આયાત કરી શકો છો. તમારે જરૂરી કસ્ટમ ડ્યુટી નિયમોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. તમે કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવીને ચોક્કસ વજનમાં વેનેઝુએલાથી સોનું પણ આયાત કરી શકો છો. જો કે, ચોક્કસ નિયમો ડ્યુટી-મુક્ત સોનાની આયાતને પણ મંજૂરી આપે છે. મહિલા પ્રવાસીઓ કસ્ટમ ડ્યુટી વિના 40 ગ્રામ સુધી સોનું આયાત કરી શકે છે, અને પુરુષો 20 ગ્રામ સુધી આયાત કરી શકે છે.  

