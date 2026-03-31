સોનાની ચમક પડી ફીકી: રેકોર્ડ ઊંચાઈથી 25% તૂટ્યો ભાવ, શું હજી સસ્તું થશે? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
Gold Price Crash: છેલ્લા થોડા દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું છે, ત્યારે એક્સપર્ટે સોનાના ભાવને લઈને ફરી ભવિષ્યવાણી કરી છે. વર્ષ 2025માં 5600 ડોલરનાના રેકોર્ડ હાઈ લેવલથી ઘટીને સોનું માર્ચ 2026માં 4100 ડોલરથી 4300 ડોલર થઈ ગયું છે.
Gold Price Crash: છેલ્લા એક વર્ષમાં વિશ્વના બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડબ્રેક વધારો અચાનક અટકી ગયો છે. 2025માં 5,600 ડોલર પ્રતિ ઔંસની ઐતિહાસિક ટોચે પહોંચેલું સોનું 2026ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં તેની ટોચથી 20 થી 25 ટકા ઘટી ગયું છે, જે રોકાણકારો માટે મોટો ફટકો છે. એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના તાજેતરના વિશ્લેષણ મુજબ, માર્ચ 2026 સુધીમાં સોનાના ભાવ 4,100 ડોલરથી 4,300 ડોલરની રેન્જમાં આવવાનો અંદાજ છે.
બજારના એક્સપર્ટ માટે સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે ઘટાડાની ગતિ. 1983 પછીનો આ સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો છે. માત્ર થોડા અઠવાડિયામાં, રોકાણકારોની અબજો ડોલરની સંપત્તિ નાશ પામી છે, જેનાથી બજારમાં અનિશ્ચિતતા સર્જાઈ છે.
મોટા પાયે પ્રોફિટ બુકિંગ: જ્યારે સોનું 5,600 ડોલર પર હતું, ત્યારે હેજ ફંડ્સ અને મોટા છૂટક રોકાણકારોએ પ્રોફિટ બુકિંગ શરૂ કર્યું, જેના કારણે બજારમાં તરલતાની તંગી સર્જાઈ.
મજબૂત ડોલર અને ફેડરલ રિઝર્વ: યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો, જેના કારણે વૈશ્વિક ફુગાવાનો ભય વધ્યો. તેના જવાબમાં, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે સંકેત આપ્યો કે તે લાંબા સમય સુધી વ્યાજ દર ઊંચા રાખશે. ઊંચા વ્યાજ દરોએ ડોલરને મજબૂત બનાવ્યો, જેનાથી ઉપજ ન આપતા સોનાની માંગ ઓછી થઈ.
પ્રવાહિતાનો સંકટ: સસ્તા ધિરાણના અંત અને રોકડ પ્રવાહમાં ઘટાડો થતાં, રોકાણકારો સલામત આશ્રયસ્થાનોને બદલે ડોલર તરફ વળ્યા છે.
જ્યારે ટૂંકા ગાળામાં સોનું દબાણ હેઠળ હોય તેવું લાગે છે, ત્યારે એક્સપર્ટ માને છે કે તેના ફંડામેન્ટલ્સ સુરક્ષિત રહે છે. RBI સહિત વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંકો ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે (ડી-ડોલરાઇઝેશન). જો ફુગાવા સંબંધિત પરિસ્થિતિઓ વૈશ્વિક મંદી તરફ દોરી જાય છે, તો રોકાણકારો ફરી એકવાર સોનાને સલામત આશ્રયસ્થાન તરીકે પસંદ કરશે.
સાવધાનીપૂર્વક રોકાણ કરો: ફક્ત કિંમતો વધી રહી હોવાથી તમારા બધા પૈસા રોકાણ ન કરો. તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તમારા સોનાના હિસ્સાને મર્યાદિત સંપત્તિ ફાળવણીમાં રાખો.
મેક્રો પરિબળોનું નિરીક્ષણ કરો: ડોલર ઇન્ડેક્સ અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડનું નિરીક્ષણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેમનો સોનાના ભાવ સાથે વિપરીત સંબંધ છે.
Disclaimer: સોનામાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
