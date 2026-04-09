Gold Silver Price Today: દોઢ લાખની નીચે આવ્યો સોનાનો ભાવ, ચાંદીના ભાવ પણ ઘટ્યા, જાણો
Gold Silver Price Today: ગુરુવારે સાંજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. લેટેસ્ટ ભાવના કારણે ખરીદદારોમાં આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે.
Gold Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવ ફક્ત દરરોજ જ નહીં પરંતુ કલાકદીઠ બદલાતા રહે છે. 9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ગુરુવાર સાંજે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો, જેનાથી બજારમાં ખરીદદારોમાં આનંદની લહેર ફેલાઈ ગયો છે.
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,184 રૂપિયા ઘટીને 1,49,937 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. 24 કેરેટ સોનાનો અગાઉનો ભાવ 1,51,121 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,38,427 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી ઘટીને 1,37,342 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,12,453 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. અગાઉ, તે 1,13,341 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું.
સોનાની સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો. ચાંદીના ભાવ 7,883 રૂપિયા ઘટીને 2,36,158 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયા, જે 2,44,041 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતા. વાયદા બજારોમાં સોના અને ચાંદીના વાયદા મિશ્ર વેપાર થયા. આ લેખ લખતી વખતે, 5 જૂન, 2026ના સોનાના કોન્ટ્રેક્ટનો ભાવ 0.47 ટકા વધીને 1,52,488 રૂપિયા થયો હતો, અને 5 મે, 2026ના ચાંદીના કોન્ટ્રેક્ટનો ભાવ 0.60 ટકા ઘટીને 2,38,483 રૂપિયા થયો હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સોના અને ચાંદીમાં વેચાણ જોવા મળ્યું. સોનું 0.11 ટકા ઘટીને 4,770 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદી 74 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી. એક્સપર્ટ કહે છે કે તાજેતરની તેજી પછી પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો થયો છે.
વધુમાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાથી સોના અને ચાંદી પર પણ દબાણ આવ્યું છે. સોના અને ચાંદીએ છેલ્લા એક વર્ષમાં પ્રભાવશાળી વળતર આપ્યું છે, જેમાં સોનાના ભાવમાં આશરે 54 ટકા અને ચાંદીના ભાવમાં 144 ટકાનો વધારો થયો છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
