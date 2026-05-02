Gold Price Prediction: શું 2 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચશે સોનાનો ભાવ? એક્સપર્ટની આગાહીથી ફફડાટ; જાણો વિગત

Gold Price Prediction: બજારના નિષ્ણાતોનું માનીએ તો કિંમતી ધાતુઓમાં ઐતિહાસિક ઉછાળો આવવા જઈ રહ્યો છે. એવો અંદાજ છે કે આગામી એક વર્ષમાં સોનું ₹2 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામની જાદુઈ સપાટીને સ્પર્શી શકે છે. બીજી તરફ, ઔદ્યોગિક માંગને કારણે ચાંદી પણ ₹2.84 લાખ પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી શકે છે, જે રોકાણકારો માટે મોટો સંકેત છે.

Updated:May 02, 2026, 04:44 PM IST

Gold Price Prediction: ઝવેરી બજારમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલ વચ્ચે રોકાણકારો અને સામાન્ય જનતા માટે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વૈશ્વિક તણાવ અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાના કારણે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર તેજીનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. બજારના નિષ્ણાતોના મતે આગામી એક વર્ષમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ એવા સ્તરે પહોંચી શકે છે જેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે. ચાલો જાણીએ શું છે આજના તાજા ભાવ અને ભવિષ્યની આગાહીઓ.

ઐતિહાસિક તેજી તરફ સોનું, 2 લાખનો લક્ષ્યાંક!

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે જો વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ આવી જ રહેશે, તો આગામી 1 વર્ષમાં સોનું ₹2,00,000 પ્રતિ 10 ગ્રામની સપાટી વટાવી શકે છે. સુરક્ષિત રોકાણની વધતી જતી માંગ અને મર્યાદિત પુરવઠો આ માટેના મુખ્ય કારણો છે.  

ચાંદી પણ પાછળ નથી, 3 લાખની નજીક પહોંચવાની શક્યતા

ચાંદીની ચમક પણ વધવાની છે; અંદાજ છે કે તે 3,00,000 પ્રતિ કિલોગ્રામની નજીક પહોંચી શકે છે. ઔદ્યોગિક ઉપયોગ અને મર્યાદિત વૈશ્વિક ભંડાર ચાંદીના ભાવમાં આગ લગાવી રહ્યા છે.

24 કેરેટ સોનું (આજનો ભાવ)

દિલ્હીનો ભાવ: આજે દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનું ₹1,50,042 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર છે. ચેન્નાઈનો ભાવ: ચેન્નાઈમાં તેની કિંમત સૌથી વધુ ₹15,185 પ્રતિ ગ્રામ છે.

22 કેરેટ (જ્વેલરી ગોલ્ડ)ની સ્થિતિ

તાજા ભાવ: દિલ્હીમાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹1,37,999 પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાઈ છે. મુંબઈ અને અન્ય શહેરો: મુંબઈ, કોલકાતા અને બેંગલુરુમાં તે ₹1,37,840 ના સ્તરે છે.

18 કેરેટ સોનું: ઓછા બજેટવાળાની પસંદ

આજનો ભાવ: 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે ₹11,283 પ્રતિ ગ્રામ (દિલ્હી) પર સ્થિર છે. ટ્રેન્ડ: હળવા દાગીના માટે 18 કેરેટ સોનાની માંગ વધી છે.

ચાંદીની આજની ચમક (શહેર મુજબ)

દિલ્હી અને મુંબઈ: આજે ચાંદી ₹2,55,100 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર વેચાઈ રહી છે. ચેન્નાઈ અને હૈદરાબાદ: દક્ષિણ ભારતના શહેરોમાં ચાંદીનો ભાવ ₹2,64,900 પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી ગયો છે.

શા માટે વધી રહ્યા છે ભાવ? ગ્લોબલ ટેન્શન છે મુખ્ય કારણ

મિડલ ઈસ્ટ સંકટ: ઈઝરાયેલ-અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતો સંઘર્ષ કિંમતોને ઉપર લઈ જઈ રહ્યો છે. ડોલરની અસર: વૈશ્વિક બજારમાં ડોલરની અસ્થિરતા પણ સોનાના દરોને પ્રભાવિત કરી રહી છે.  

શું અત્યારે રોકાણ કરવું યોગ્ય છે?

નિષ્ણાતોની સલાહ: એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટાડા પર ખરીદી કરવી લાંબા ગાળા માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. સુરક્ષિત રોકાણ: અનિશ્ચિતતાના આ સમયમાં સોનું હંમેશા 'સેફ હેવન' માનવામાં આવે છે.

