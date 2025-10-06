ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ફૂટવાની તૈયારીમાં છે સોનાનો ફુગ્ગો, કિંમતમાં આવશે 40% સુધી ઘટાડો! એક્સપર્ટની આ ચેતવણીએ દુનિયાને ડરાવી, ચાંદી ખરીદનારા થશે માલામાલ

Gold Rate Prediction: સોનાનો ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યો છે. દરેક પસાર થતા દિવસ સાથે, તેની કિંમત વધી રહી છે. ચાંદી પણ બુલેટ સ્પીડથી આગળ વધી રહી છે. દિવાળી પહેલા, સોનું એટલું ગરમ ​​થઈ ગયું છે કે તેની કિંમત એક જ દિવસમાં 1,400 રૂપિયા વધી ગઈ છે. આ દરમિયાન, ચાંદી 1.5 લાખ રૂપિયાના સ્તર સુધી પહોંચવા માટે મક્કમ પ્રયાસ કરી રહી છે.
 

Updated:Oct 06, 2025, 02:50 PM IST

1/10
image

Gold Rate Prediction: સોનાના ભાવમાં વધારાના કારણે લોકોની પહોચથી બહાર જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે લોકોને ખરીદીમાં ઘટાડો આવ્યો છે, તે વચ્ચે એક મોટા અને સારા સમાચાર લોકોને મળી શકે છે, એક્સપર્ટના મતે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો આવી શકે છે, તેમને સોનાના ભાવને પરપોટો ગણાવ્યો છે અને ફુટતાની સાથે તેના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થવાની ગણતરી જણાવી છે.  

2/10
image

આ દરમિયાન, ચાંદી 1.50 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચવા માટે મથી રહી છે. તહેવારોની મોસમમાં સોનું ખરીદદારોને રડાવી રહ્યું છે. મલ્ટી-કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનું એક જ દિવસમાં 1,400 રૂપિયા વધીને 10 ગ્રામ દીઠ 119,522 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. આજે, MCX પર ચાંદીનો ભાવ 147,675 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે.  

3/10
image

સોનાના ભાવમાં વધારા માટે ઘણા પરિબળો જવાબદાર છે. યુએસ સરકારની ટેરિફ જાહેરાતે બજારની ભાવનાને નબળી પાડી છે, જેના કારણે રોકાણકારો શેરબજારમાંથી પૈસા ઉપાડી રહ્યા છે અને તેને સુરક્ષિત સ્વર્ગમાં, એટલે કે સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. યુએસ ડોલરમાં નબળાઈ અને ઘટતી ટ્રેઝરી યીલ્ડને કારણે સોનાનું આકર્ષણ વધ્યું છે.   

4/10
image

યુએસ સરકારના શટડાઉને આર્થિક ડેટાને અસર કરી છે, બજારની અનિશ્ચિતતામાં વધારો કર્યો છે અને રોકાણકારોનું ધ્યાન સોના તરફ ખેંચ્યું છે. સેન્ટ્રલ બેંકો આક્રમક રીતે સોનું ખરીદી રહી છે. માંગમાં વધારાને કારણે રોકાણકારો સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.  

5/10
image

સોનાના ભાવમાં સતત વધારાને કારણે, ઘણા અગ્રણી નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી દિવસોમાં ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, અગ્રણી રોકાણ કંપની JPMorgan એ કડક ચેતવણી આપી હતી. JPMorganના CEO જેમી ડિમોને સોનાના વર્તમાન ભાવને આર્થિક પરપોટો ગણાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે આ પરપોટો ગમે ત્યારે ફૂટી શકે છે.   

6/10
image

તેમણે જણાવ્યું હતું કે બજારની સકારાત્મક ભાવના સોનાને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ રહી છે, પરંતુ આ તેજી ટકાઉ નથી. તેમણે અંદાજ લગાવ્યો હતો કે સોનાના વર્તમાન ભાવમાં 40% સુધીનો ઘટાડો(1,19,000થી 40% ઘટે તો 71 હજારની આસપાસ આવશે) થઈ શકે છે. ICICI પ્રુડેન્શિયલ જેવા રોકાણ નિષ્ણાતોએ પણ સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ભવિષ્યવાણી કરી છે. વધુમાં, સિટી રિસર્ચે સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ભવિષ્યવાણી કરી છે. સિટીએ તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા પછી, સોનાની ગતિ ધીમી પડશે.  

7/10
image

સિટી રિસર્ચ રિપોર્ટ અનુસાર, રોકાણ તરીકે સોનું ઓછું આકર્ષક બની શકે છે. વૈશ્વિક આર્થિક વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ પણ સુધરશે, અને ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અસર થશે, જેના કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાના ભાવમાં ટૂંકા ગાળામાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.   

8/10
image

કોમોડિટી નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાની ભારે ખરીદી કરવામાં આવી છે, અને નબળી માંગને કારણે ટૂંકા ગાળામાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. વિશ્વભરના દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધોને સમાપ્ત કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, જેની અસર સોનાના ભાવ પર પણ પડશે. ભાવમાં વધારાથી રોકાણની માંગમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવમાં ઘટાડો થવાથી સોનાની માંગમાં ઘટાડો થશે. નિષ્ણાતો એમ પણ માને છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ટેરિફમાં ઘટાડો કરી શકે છે, જેના કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થશે.  

9/10
image

સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ચાંદીના ભાવમાં વધારો થવાની ધારણા છે. પ્રખ્યાત અમેરિકન લેખક અને રોકાણકાર રોબર્ટ કિયોસાકી કહે છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં ચાંદીના ભાવ તેમના વર્તમાન સ્તરને બમણા કરી શકે છે. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ અને નબળો રૂપિયો ચાંદીને વેગ આપી શકે છે. કિયોસાકી કહે છે કે ચાંદી એક મુખ્ય રોકાણ સંપત્તિ બનશે. આજે તેમાં $100નું રોકાણ કરનાર વ્યક્તિ વર્ષમાં $500 કમાશે.  

10/10
image

સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે, ખાસ કરીને એવા લોકો માટે જેમણે નોંધપાત્ર નફા માટે સોનામાં ભારે રોકાણ કર્યું છે. રોકાણકારોને ભારે ફટકો પડી શકે છે. તેથી, રોકાણકારોને તેમના રોકાણોને સ્થગિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. કોમોડિટી નિષ્ણાતો કહે છે કે રોકાણકારોએ હાલ પૂરતું સોનામાં રોકાણ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે વધુ ઘટાડાની અપેક્ષા છે. ગોલ્ડ ETF અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગોલ્ડ સ્કીમ્સ ચાલુ રાખી શકાય છે.

Gold price today10 gram gold rate22 Carat gold rate24 carat gold rategold silver rate todaysilver rateGold Investmentgood time to buy goldis gold price come downsilver price downgold rate on DiwaliGujarati Newsexpert advice

Trending Photos