સોનાના ભાવમાં થવા જઈ રહી છે નવાજૂની ! 25 વર્ષમાં પહેલી વાર રશિયાએ વેચ્યું સોનું, જાણો
Gold Reserve Sell: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન, રશિયા અને તુર્કીએ તેમના સોનાના ભંડારનો નોંધપાત્ર હિસ્સો વેચી દીધો છે. બંને દેશોના સોનાના વેચાણના કારણો અલગ છે, પરંતુ તેની અસર સમાન છે. ચાલો જાણીએ કે સોનાના ભાવમાં કંઈ નવાજુની થવા જઈ રહી છે.
Gold Reserve Sell: રશિયાના ઉદાહરણને અનુસરીને, તુર્કીએ પણ પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષ દરમિયાન તેના સોનાના ભંડારનો નોંધપાત્ર હિસ્સો વેચી દીધો છે. તુર્કીએ આશરે 8 બિલિયન ડોલર મૂલ્યનું સોનું વેચી દીધું છે. એક અહેવાલ મુજબ, તુર્કીની સેન્ટ્રલ બેંકે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ પછી તેના ચલણ, લીરાને સુરક્ષિત રાખવા માટે 60 ટન સોનું વેચ્યું છે.
અડધાથી વધુ સોનાનો ઉપયોગ સ્વેપ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા યુએસ ડોલર ઉધાર લેવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીનું સોનું સીધા ખુલ્લા બજારમાં વેચવામાં આવ્યું હતું. વાર્તામાં આગળ, આપણે જાણીશું કે રશિયા અને તુર્કીએ તેમના સોનાના ભંડાર કેમ વેચ્યા.
આ એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે તુર્કીની સેન્ટ્રલ બેંક લીરાને ટેકો આપવા માટે તેના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારમાં ઘટાડો કરવાનો આશરો લઈ રહી છે, જે ઈરાન-ઇરાક યુદ્ધની શરૂઆતથી ઉર્જા આયાત ખર્ચમાં વધારો અને યુએસ ડોલરની વધતી માંગને કારણે ભારે દબાણ હેઠળ છે.
અહેવાલો અનુસાર, સોનાનું વેચાણ વૈશ્વિક સ્તરે તમામ ગોલ્ડ-બેક્ડ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs)ની કમાણી કરતાં વધી ગયું છે, જે તે જ સમયગાળા દરમિયાન આશરે 43 ટન જેટલું હતું. આનાથી તુર્કી વિશ્વનો સૌથી મોટો સોનાનો નિકાસકાર બને છે. તુર્કીએ તેના ચલણ, લીરાને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ પગલું ભર્યું હોવાનું કહેવાય છે.
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ધ રિપબ્લિક ઓફ તુર્કી (CBRT)નો કુલ ભંડાર, જે મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ શરૂ થાય તે પહેલાં 27 ફેબ્રુઆરીએ 210.3 બિલિયન ડોલર હતો, તે 20 માર્ચે ઘટીને 177.5 બિલિયન ડોલર થઈ ગયો છે. આનાથી તુર્કીને તેનું રિઝર્વ સોનું વેચવાની ફરજ પડી.
બ્લૂમબર્ગને ટાંકીને Investing.com પર પ્રકાશિત એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે યુદ્ધ પછી તેલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે તુર્કીને તેના સોનાના ભંડાર વેચવાની ફરજ પડી છે. થોડું સોનું સીધું વેચાયું હતું, જ્યારે મોટાભાગનો ઉપયોગ વિદેશી હૂંડિયામણ અથવા લીરા મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
એક અહેવાલ મુજબ, રશિયાની સેન્ટ્રલ બેંકે 25 વર્ષમાં પહેલી વાર સોનું વેચ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે રશિયાએ યુક્રેન સાથેના યુદ્ધને કારણે થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે 2022 અને 2025ની વચ્ચે, 15 ટ્રિલિયન રુબેલ્સ (150 બિલિયન ડોલર)થી વધુ મૂલ્યનું સોનું અને વિદેશી ચલણ વેચવામાં આવશે. આ પછી, 2026ના પ્રથમ બે મહિનામાં વધારાના 3.5 ટ્રિલિયન રુબેલ્સ ($35 બિલિયન) વેચવામાં આવશે.
અહેવાલ મુજબ સોનાના ભંડારની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં આઠમા ક્રમે છે. ભારત પાસે 880 ટન સોનાનો ભંડાર છે. આ સંદર્ભમાં અમેરિકા 8,133 ટન સોનાના ભંડાર સાથે પ્રથમ ક્રમે છે. જર્મની 3,350 ટન સાથે બીજા ક્રમે છે, જ્યારે ઇટાલી 2,452 ટન સાથે ત્રીજા ક્રમે છે. ફ્રાન્સ 2,437 ટન સાથે ચોથા ક્રમે છે, રશિયા 2,327 ટન સાથે પાંચમા ક્રમે છે, ચીન 2,306 ટન સાથે છઠ્ઠા ક્રમે છે અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ 1,040 ટન સાથે સાતમા ક્રમે છે.
ભારતીયો માટે, સોનું ફક્ત એક મોંઘી ધાતુ નથી. તે લાગણીઓ, પરંપરાઓ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. ભારતીયો લગ્ન, તહેવારો અને બચત દરમિયાન સોનાને સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ માને છે. ઘણા પરિવારો અક્ષય તૃતીયા અને ધનતેરસ પર સોનું ખરીદવું જરૂરી માને છે.
