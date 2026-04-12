₹50000 ઘટ્યો સોનાનો ભાવ, ચાંદી ₹2 લાખ સુધી થઈ છે સસ્તી... ખરીદીવાનો ગોલ્ડન ચાન્સ કે હજી ઘટશે ભાવ?
Gold Prices fall: સોનાના ભાવમાં તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ ભાવથી નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ચાંદીના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ઈરાન-યુએસ યુદ્ધ દરમિયાન પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો.
Gold Prices Fall: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. ભારતમાં સોના અને ચાંદીનો એક અનોખો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધો દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવ વધે છે. વૈશ્વિક અસ્થિરતા સોનાની માંગ અને ભાવ બંનેમાં વધારો કરે છે, પરંતુ ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન, સોનું એક અલગ ટ્રેન્ડ અનુભવી રહ્યું છે.
ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોનું તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 50,000 રૂપિયા ઘટ્યું છે. ચાંદીના ભાવ તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 1.96 લાખ રૂપિયા ઘટ્યા છે. યુદ્ધના 40 દિવસ દરમિયાન ભાવમાં થયેલા ફેરફાર પર નજર કરીએ તો, 28 ફેબ્રુઆરીએ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 164,730 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું હતું.
10 એપ્રિલે, સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 150,305 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. આનો અર્થ એ થયો કે યુદ્ધ દરમિયાન જ સોનું 14,000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું થયું છે. તેવી જ રીતે, ચાંદીનો ભાવ, જે 28 ફેબ્રુઆરીએ 255,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતો, તે 10 એપ્રિલે ઘટીને 239,934 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો.
ગયા અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં થોડો વધારો થયો હતો. યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામની જાહેરાત પછી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો હતો, પરંતુ બંને દેશો વચ્ચેની વાતચીત ફરી એકવાર નિષ્ફળ ગઈ છે. ઘટાડા છતાં, સોનું તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર કરતાં સસ્તું રહ્યું છે.
MCX પર સોનું 2.02 લાખ રૂપિયાના તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરને વટાવી ગયું હતું. તેવી જ રીતે, ચાંદી 4.39 લાખ રૂપિયાને સ્પર્શી ગઈ હતી. 28 ફેબ્રુઆરીએ મધ્ય પૂર્વ સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી છેલ્લા 40 દિવસમાં, સોનું અને ચાંદી બંને સસ્તા થયા છે. આ ભાવની તુલનામાં, સોનું લગભગ 50,000 રૂપિયા અને ચાંદી 1.96 લાખ રૂપિયા સસ્તું થયું છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ છે. બંને દેશો શરતો પર કોઈ કરાર પર પહોંચ્યા નથી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ હજુ પણ છે, જેના કારણે એવી અટકળો વધી રહી છે કે યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બની શકે છે.
આ દરમિયાન, તેલ અને ગેસ સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ શકે છે. પરિણામે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરી ઘટાડો થઈ શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
