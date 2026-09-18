/સોનાના ભાવમાં ફરી વધારો, શું તોડશે જાન્યુઆરીનો રેકોર્ડ? ચાંદી પણ 2.36 લાખને પાર! જાણો

Gold Silver Price Hike: તહેવારોની મોસમ પહેલા, સોનાના ભાવ ફરી એકવાર વધવા લાગ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અને સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ ફરી એકવાર વધી રહ્યા છે.
Gold Silver Price Hike: તહેવારોની સિઝન પહેલા, સોનાના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અને સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ ફરી વધી રહ્યા છે. આજે, 18 સપ્ટેમ્બરે, 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,53,638 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. ભાવમાં ઘટાડો ફક્ત સોનાનો જ નહીં, પણ ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો રોકાઈ ગયો છે.
ગુરુવારની સરખામણીમાં, આજે સોનાના ભાવમાં આશરે 1,810 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ગઈકાલે એટલે કે ગુરૂવારે અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ, 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 151,233 રૂપિયા પર પહોંચ્યો હતો, જે હવે પ્રતિ 10 ગ્રામ 153,043 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. તેવી જ રીતે, ચાંદીના ભાવ પર નજર કરીએ તો, 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 228,475 રૂપિયા હતો, જે હવે આજે 236,161 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
વૈશ્વિક બજારમાં, COMEX સોનાનો ભાવ 4379.99 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. MCX સોનાનો ભાવ આજે 1170 રૂપિયા વધીને 154151 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. બુલિયન બજારની વાત કરીએ તો, ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલી ભાવ મુજબ, શુક્રવાર અને 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચે મુજબ છે
24 કેરેટ સોનાનો આજે ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 153658 રૂપિયા છે, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 140751 રૂપિયા છે, 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 115244 રૂપિયા છે.
જ્યારે 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 89890 રૂપિયા છે, જો કે 1 કિલો ચાંદી 236161 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે
સોનાના ભાવમાં વધારો થવાનું કારણમાં આ વર્ષે સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.76 લાખ રૂપિયાની ટોચે પહોંચ્યા હતા. જો કે, વૈશ્વિક તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે સોનાના ભાવ ઘટીને પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.38 લાખ રૂપિયા થયા હતા.
ફેડરલ રિઝર્વે શરૂઆતમાં વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યા પછી સોના પર દબાણ બનાવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેમાં તીવ્ર રિકવરી જોવા મળી છે. ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો, વૈશ્વિક વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ભૂ-રાજકીય તણાવથી સોનાને ટેકો મળ્યો છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.